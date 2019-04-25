«إعمار» تطلق المرحلة الرابعة من فلل إكسبو جولف

المصدر: دبي- البيان

تقدم «إعمار» فرصة استثنائية للاستثمار في إحدى أكثر الوجهات السكنية استقطاباً للاهتمام في دبي، من خلال مجمع «فلل إكسبو جولف» الذي يبعد 10 دقائق عن مقر استضافة «إكسبو 2020 دبي» و7 دقائق عن «مطار آل مكتوم».

وجاء إطلاق المرحلة الرابعة من «فلل إكسبو جولف» في «إعمار الجنوب» بعد النجاح الكبير الذي حققه إطلاق المرحلة الثالثة وهو ما تجسد في بيع كافة الوحدات المطروحة، حيث تمتاز الفلل بموقعها على بعد دقائق من ملعب الجولف المؤلف من 18 حفرة، ما يضمن للسكان إطلالات ساحرة على الحدائق والمساحات الخضراء.

موقع مركزي

واستقطبت «فلل إكسبو جولف» اهتمام المستثمرين بفضل القيمة الكبيرة التي تقدمها، فهي تتميز بالموقع المركزي في قلب أسرع الوجهات المستقبلية نمواً في دبي، مع سهولة الوصول منها إلى أبوظبي (50 دقيقة فقط) والمنطقة الحرة بجبل علي كما يقع المجمع بالقرب من المدخل الرئيسي لـ«إعمار الجنوب»، لتكون خياراً مثالياً للموظفين الذين يعملون في مختلف مناطق «دبي الجنوب»، التي تشمل منطقة الطيران والمنطقة اللوجستية ومجمع الأعمال ومنطقة المعارض ومنطقة الخدمات الإنسانية.

وتضمن المرحلة الثالثة من فلل «إكسبو جولف» عوائد قوية على الاستثمار وقيمة كبيرة على المدى الطويل، حيث كشفت دراسات أعدتها KPMG و«الجمعية الأمريكية الوطنية للعقارات» أن القرب من ملاعب الجولف يرفع قيمة العقارات بنسبة تصل إلى 20 %.

وتضم المرحلة الرابعة من «فلل إكسبو جولف» مجموعة محدودة من الوحدات السكنية التي تضم ثلاث أو أربع غرف، وتتراوح بين 123 و155 متراً مربعاً، بتدرجات لونية حيادية تمنح السكان حرية أكبر في اختيار التصاميم الداخلية المناسبة لهم.

وتتميز وحدات «فلل إكسبو جولف» بأسعارها التنافسية التي تبدأ من 999.888 درهماً ويمكن للعملاء الاستفادة من خطة سداد لمدة عامين بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية، حيث من المقرر تسليم الفلل إلى المالكين في أبريل، 2022.

وبعد دفع رسوم الحجز بنسبة 5 %، والقسط الأول بنسبة 5 % من قيمة العقار خلال أول 30 يوماً، سيقوم العملاء بدفع أقساط شهرية بنسبة 1.5% لغاية مارس، 2024. أما القسط الأخير بنسبة 4.5 % من قيمة العقار فيتم دفعه بعد الانتقال إلى الوحدات السكنية، أي بعد 24 شهراً من استكمال الأعمال الإنشائية.

تسليم

ومن المقرر أن تبدأ «إعمار» بتسليم الوحدات السكنية في «إعمار الجنوب» العام الحالي.

ويمكن للمهتمين بالاطلاع على المزيد من المعلومات حول «فلل إكسبو جولف»، زيارة مركز مبيعات «إعمار الجنوب» في «دبي الجنوب»؛ مركز مبيعات «إعمار» في وسط مدينة دبي؛ مركز مبيعات «خور دبي» في رأس الخور؛ مركز مبيعات «دبي هيلز استيت» على شارع أم سقيم؛ أو مركز المبيعات الكائن في الطابق الأرضي من برج النهضة في أبوظبي، الشارع الرابع، طريق المرور.