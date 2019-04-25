«أراضي دبي» تستعرض تأثير الرقمنة في إدارة البيئة العمرانية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال ذراعها التعليمية، معهد دبي العقاري، إبرام شراكة استراتيجية مع «ذا غريد ميديا ليمتد» لتنظيم النسخة المقبلة من سلسلة مؤتمراتها، التي تحمل عنوان «الاستثمار العقاري الذكي» والذي يقام في الدائرة الاثنين المقبل حيث يعد مؤتمر «الاستثمار العقاري الذكي: الرقمنة في البيئة العمرانية»، الحدث الرابع في سلسلة من المؤتمرات التي تركز على التفاعل بين قطاعات العقارات والاستثمار والتكنولوجيا، لتبني التفكير الجديد وأفضل الممارسات.

وسيقوم سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بافتتاح المؤتمر الذي سيشارك به عدد من المتحدثين والمتخصصين.

وقالت هند عبيد المري، المديرة التنفيذية لمعهد دبي العقاري: «تسرنا استضافة مؤتمر «الاستثمار العقاري الذكي: الرقمنة في »، لأنه يعدّ منصة مثالية للقطاع العقاري للاستماع من الخبراء الرواد في السوق، وتبادل الأفكار، لمساعدة صناع القرار على اتخاذ خيارات قائمة على المعلومات والرؤى العميقة، من خلال اكتساب المعرفة اللازمة».

وقالت مي خزام، مؤسسة شركة «ذا غريد ميديا ليمتد»: «يسعدنا الدخول في شراكة مع معهد دبي العقاري لمواصلة بناء منصة «الاستثمار العقاري الذكي»، من أجل نقل المعلومات إلى جانب تبادل وتطوير أفضل الممارسات في القطاع العقاري». وستناقش مجموعة من الخبراء البارزين في الصناعة مواضيع تتمحور حول التكنولوجيا، بصفتها قوة ثورية يزداد تأثيرها باستمرار في سلسلة القيمة للمساحات العمرانية.