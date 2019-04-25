«دبي للاستثمار» تطرح 279 شقة في «الملتقى أفنيو»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دبي للاستثمار، الشركة الرائدة متعددة الأنشطة الاستثمارية والمدرجة في سوق دبي المالي، عن طرح «الملتقى أفنيو»، المرحلة الأحدث من تلال مردف، المشروع المرموق متعدد الاستخدامات الذي يتم تطويره من قبل شركتها التابعة دبي للاستثمار العقاري.

ويتكون «الملتقى أفنيو» من 7 مبانٍ مميزة، ويقع في قلب المخطط الرئيسي من تلال مردف، كما يحتوي على 279 وحدة سكنية في ثلاثة مبانٍ، تتراوح بين الاستوديوهات والشقق من غرفة واحدة وغرفتين. وتضم المرحلة أيضاً فندق ميلينيوم المكون من 116 غرفة و134 شقة فندقية، ومجموعة من المطاعم والمقاهي ومساحات التجزئة.

وبفضل موقعه الاستراتيجي على بعد 10 دقائق فقط من مطار دبي وسهولة الوصول إلى أنحاء المدينة ومناطقها التجارية، سيكون تلال مردف من أكثر المناطق السكنية جاذبية في قلب دبي للمشترين والمستثمرين الدوليين.

عروض مميزة

وقال عبيد محمد السلامي، المدير العام لشركة دبي للاستثمار العقاري: «نفخر بإطلاق المبيعات في «الملتقى أفنيو» وطرح مزيج من العروض للوحدات السكنية من الاستوديوهات والشقق من غرفة واحدة، في المجمع الوحيد للتملك الحر في منطقة مردف حتى الآن، لنقدم من خلاله عروضاً مميزة وفريدة من نوعها للمشترين».

وأضاف: «يقدم الملتقى أفنيو عرضاً جذاباً بأسعار معقولة للأفراد والأسر الصغيرة والمستثمرين، وسيوفر للمقيمين فيه أسلوب حياة حيوياً وممتعاً، في موقع يمزج بين سمات المناطق الحضرية، والتصميم العصري والمرافق والخدمات الراقية، نظراً لموقعه الاستراتيجي على مقربة من حديقة مشرف».

ويعتبر تلال مردف مشروعاً متعدد الاستخدامات للأغراض السكنية والتجارية والتجزئة، ويمتد على مساحة مليون قدم مربع قرب حديقة مشرف. وتبلغ مساحة المشروع البنائية أربعة ملايين قدم مربعة ويضم 1.500 شقة ضمن مجموعة من الاستوديوهات والشقق من غرفة واحدة وثلاث غرف، فضلاً عن وحدات الدوبلكس.

واكتملت المرحلة الأولى من المشروع بنسبة 93.5%، حيث وصلت أعمال الإنشاءات في «جناين أفينيو» إلى 95% و«نسايم أفينيو» إلى 92%.