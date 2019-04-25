شراكة بين «أڤايا» و«ستاندرد تشارترد» للارتقاء بتجربة المتعاملين

المصدر: دبي- البيان

أبرمت شركة أڤايا القابضة شراكة مع بنك ستاندرد تشارترد تقدّم بموجبها مشروعاً متعدّد السنوات للارتقاء بتجربة المتعاملين، بما يمكّن البنك من مواكبة حياة عملائه بإيقاعها المتسارع ووتيرتها العالية، والمتصلة رقمياً.

ومع استمرار ستاندرد تشارترد في تعزيز قدراته الرقمية، فإنّ هذا البنك العالمي يشهد بالفعل زياداتٍ في تبني الصيرفة الرقميّة، حيث تجاوزت هذه الزيادة في بعض الأسواق معدّل 60 بالمئة. ويلتزم البنك بالمقابل بتزويد عملائه بتجربة مصرفية رقمية سهلة ومريحة وآمنة عبر قنوات متعددة، مع مواصلة العناية بمنح عملائه لمسة بشرية عند تواصلهم مع مراكز الاتصال.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال ستيوارت بومونت، الرئيس العالمي لشؤون الصيرفة الصوتية والافتراضية في بنك ستاندرد تشارترد: «إن شراكتنا مع أڤايا تمكننا من تقديم تجربة سلسة حقاً لعملائنا، من خلال توحيد جميع تفاعلاتنا معهم في مكان واحد.

إن هذا الحل يعزّز كفاءة مراكزنا وفاعليتها، ويمنح موظفينا القدرة على الانتقال بين كل القنوات، والاستفادة من سياق المحادثات السابقة، والبيانات والمعلومات التي توفّرت منها. كما أنّ منصة أڤايا تزوّدنا بالمرونة اللازمة لإشراك مؤسسات أخرى، بما يمكّننا من مواصلة التطور، وتقديم أفضل قنوات التواصل، وتعزيز تجربة عملائنا».

وجدير بالذكر، أن الحل السحابي الخاص الذي تقدّمه أڤايا يخلق تلك المنصة العالمية التي يحتاجها بنك ستاندرد تشارترد، وينشرها بطريقة آمنة داخل بيئة البنك. وبموجب الاتفاق، فإنّ أڤايا تقدم اتفاقيةً لمستوى الخدمة وعقداً مبنياً على النتائج، ما يسمح لبنك ستاندرد تشارترد أن يدفع فقط تبعاً لما يستخدمه. وتتيح الاتفاقية للبنك إمكانية التوسع مستقبلاً، مع القدرة على النشر السريع في المواقع الجديدة بما يتماشى مع نمو احتياجات البنك.

وفي هذا الصدد، قال نضال أبو لطيف، رئيس شركة أڤايا الدولية: «يعمل بنك ستاندرد تشارترد على استحداث طرق أكثر ملاءَمةً لتقديم الخدمات المصرفية لعملائه، وعلى ضمان الأمن والخصوصية والخدمة الكاملة عبر جميع القنوات. وإنّ أڤايا لتفخر بدعمها هذه المؤسسة المالية الكبيرة والمهمّة، التي تواصل تطورها والارتقاء بخدماتها لتلبية احتياجات عملائها. إنّ هذه الشراكة هي بمثابة برهان قوي على إمكانيات الجيل التالي من عروض أڤايا السحابية».

وأضاف نضال أبو لطيف: «نظراً لالتزام بنك ستاندرد تشارترد بخدمة عملائه على أمثل وجه، فقد فضّل أن يتوجّه نحو بناء علاقات شراكة استراتيجية. وهذه إحدى قيمنا في أڤايا التي نتشاركها معه. فتقنياتنا تلبّي تماماً متطلبات بنك ستاندرد تشارترد المتطورة باستمرار، ونحن فخورون للغاية بمساعدة هذه المؤسسة العريقة التي تبلغ من العمر 160 عاماً على مواصلة توفير تجارب رائعة لعملائها».