مؤتمر المدن الذكية يبحث في دبي استراتيجيات التحوّل الرقمي

المصدر: دبي- البيان

تواصلت لليوم الرابع على التوالي في دبي أعمال المؤتمر الخامس والعشرين لمؤتمر «الحكومة والمدن الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي»، والذي يعقد على مدار الأيام الخمسة المقبلة خلال الفترة من 21-25 أبريل 2019 بفندق شانغريلا شارع الشيخ زايد، والذي يعقد سنوياً في دبي، دولة الإمارات بمشاركة ما يزيد على 30 من الخبراء الإقليميين والعالميين، وذلك بدعم ورعاية كل من هيئة كهرباء ومياه دبي، دائرة دبي للسياحة والتسويق التجاري، مدينة الملك فهد الطبية، منصة الخدمات الذكية «AXS» التابعة لمجموعة تيكوم، شركة سجل التقنية، مكتب البحر الأحمر للاستشارات الهندسية، الدليل لنظم المعلومات، الرواد لأنظمة تقنية المعلومات، النظم العربية المتطورة- نسيج، ومشاركة واسعة من القطاعات والمؤسسات المعنية.

تكنولوجيا

وفي أولى جلسات اليوم الرابع للمؤتمر تحدث جورج دوارتي مدير تطوير الأعمال لشركة Smart Grid وSmart City ITRON، حول استراتيجيات التحول الرقمي المؤسسي تكنولوجيا الجيل الخامس للحكومة والمدن الذكية والتكامل التكنولوجي المؤسسي (Integration)، دمج تكنولوجيا الجيل الخامس في المنظـومـة التكنولوجية المؤسسية للحكومة والمدن الذكية، ثم تحدث عبد النور سامي مستشار وخبير في الأمن السيبراني والبيانات- رئيس تحرير ألفا المملكة المتحدة - Cybearena Digital Platform حول تطوير أنظمة نظام التعليم الذكي للشؤون التعليمية واستراتيجيات صقل المهارات التخصصية، ثم بحث الدكتور كوري بلوك، الخبير استراتيجي الأعمال، المدرب التنفيذي، والكاتب حول مستقبل الخدمات واستراتيجيات تطوير الخدمات تماشياً مع التطورات التقنية.

تنافسية

عقب ذلك تحدث الدكتور نادر علياني مدير Bloomsbert حول للحفاظ على تنافسية تطوير النظم الحالية والبنى التحتية لتلبية احتياجات المتعاملين المتغيرة، مع بحث تحديات المستقبل، وتطوير استراتيجيات التحول المؤسسي، وذلك بناء على خطط واستراتيجيات دقيقة ومدروسة لتمكينها من مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وإعداد معايير مبتكرة تتوافق مع منظومة الحكومة والمدن الذكية، وتطوير دور التنفيذيين والإدارة العليا في تخطيط وتحقيق الأهداف المؤسسية ومواكبة أحدث المتغيرات العالمية.

دارت حلقة نقاش مفتوح تناولت استراتيجيات تقديم خدمات الحكومة والمدن الذكية في عالم اليوم، وتطورات ما إذا كانت هذه التقنيات هي المستقبل المؤسسي، وهل هذا الاهتمام الإعلامي والمؤسسي حولها حقيقي أم مبالغ فيه؟ كما بحثت جلسة النقاش وضع وقدرات التكنولوجيا المستخدمة حالياً، وما إذا كانت المؤسسات بحاجة ومستعدة لاستخدام هذه التقنيات المتقدمة وهل هي جاهزة كلياً للاستخدام المؤسسي.

هذا وتختتم غداً جلسات أعمال المؤتمر بحفل معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز ضمن فعاليات اليوم الأخير وبالتزامن مع انعقاد هذا الحدث الكبير بتكريم المؤسسات الفائزة بجائزة الشرق الأوسط الـ 25 لتميز الحكومة والمدن الذكية.