«فينتك هايف» دبي المالي العالمي يطلق برنامج «أكسيليريت هير» لتمكين المرأة

المصدر: دبي - البيان

أعلن «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي»، أول وأكبر مسرّع تكنولوجي مالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، أمس، عن إطلاق برنامج إرشاد وتوجيه مهني بعنوان «أكسيليريت هير» يتمثّل هدفه في تطوير مهارات المواهب النسائية الشابة وتزويدهن بالأدوات والمعارف اللازمة للاضطلاع بدور حيوي وأكثر فعالية في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة.

وشهد إطلاق البرنامج إبرام 12 تعاوناً إرشادياً بين المتدربات والمدربين من البنك العربي وشركة أكسا للتأمين وشركة سيجنا والإمارات الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وإتش إس بي سي ودار التأمين ونور بنك ونور تكافل وستاندرد تشارترد وفيزا وزيورخ.

وقالت رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لـ«فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي»: «أظهرت الدراسات البحثية أن المرأة لا تحظى بتمثيل عادل في المناصب القيادية العليا داخل قطاع الخدمات المالية، وهو ما دفعنا بكل حماسة وشغف لإطلاق هذه المبادرة الهادفة تحت مظلّة مسرع التكنولوجيا المالية «فينتيك هايف».