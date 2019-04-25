دبي تستقطب جيلاً جديداً من رواد الأعمال

المصدر: دبي- وائل الخطيب

أكدت مجلة ميد، أن دبي تسعى من خلال عدد من المبادرات التي تحتضن المستقبل، إلى أن تصبح الوجهة الكبرى القادمة لشركات التقنية الناشئة.

مشيرة إلى أن شركة تكستارز للمسرعات الأمريكية أعلنت عن دخولها إلى دبي من خلال شراكة مع جينكو للاستثمار، الذراع الاستثمارية لمجموعة جينكو، في عام 2017.

وقال جاري شينكمان الشريك الاستثماري في جينكو: «كنا حريصين على إنشاء أول مسرع تنافسي عالمي في دبي».

ومن جانبه، قال فيجاي تيراثراي، المدير التنفيذي لشركة تيكستارز دبي: «تعد دبي مركزاً ناشئاً غنياً بتقاليده كمركز تجاري. تتمحور القصة حول رؤية يقودها القطاع العام لتكون مدينة المستقبل، مدفوعة بالتكنولوجيا، وتم وضع دبي على الخريطة، مستقطبة رواد الأعمال من الشرق والغرب».

وبدورها قالت «مها المزينة» رئيسة منطقة دبي 2071 إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل: «التركيز على المستقبل ليس تطوراً حديثاً، لقد نجحنا في تطوير أنفسنا باستمرار في العقود القليلة الماضية».