طيران الإمارات تتصدر تصنيف «يوغوف براند إنديكس» في الدولة

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تصدرت «طيران الإمارات» تصنيف «يوغوف براند إنديكس 2019» للقوى العاملة في الدولة للمرة الثانية على التوالي، باعتبارها العلامة التجارية التي يفخر سكان الإمارات بالعمل فيها، فيما تقدمت «أبل» مرتبتين عن العام الماضي، لتحتل المرتبة الثانية، وظل «آيفون» محافظاً على موقعه في المركز الثالث هذا العام أيضاً.

وبحسب التصنيف، فإن «غوغل» حلّت في المرتبة 4، و«سامسونغ» في المرتبة 5، و«إعمار» في المرتبة 6، و«مول دبي» في المرتبة 7، و«سامسونغ جالاكسي» في المرتبة 8، و«المراعي» في المرتبة 9، و«الاتحاد للطيران» في المرتبة 10.

وتم تجميع التصنيفات باستخدام «درجة السمعة» من خلال «براند إنديكس»، متعقب العلامة التجارية اليومية الخاص بـ«يوغوف»، من خلال سؤال المشاركين: «هل ستكون فخوراً أو محرجاً للعمل في هذه العلامة التجارية؟»، على مدار الاثني عشر شهراً الماضية.

وصعد كل من «مول دبي» و«سامسونغ جالاكسي» و«المراعي» مرتبة واحدة على أساس سنوي إلى المرتبة السابعة والثامنة والتاسعة على التوالي.