«الإمارات للسيارات» تقدم حلولاً مبتكرة في تعديل هياكل السيارات

المصدر: أبوظبي- البيان

وقّعت شركة الإمارات للسيارات- المركبات التجارية، الموزع المعتمد لمرسيدس بنز في أبوظبي وعضو في مجموعة الفهيم، اتفاقية مع «أردومان للسيارات» المتخصصة في تصنيع وتعديل سيارات النقل والحافلات الصغيرة.

تعكس الشراكة الجديدة أهمية التعاون بين الطرفين حيث تعتبر «أردومان للسيارات» واحدة من الشركات الرائدة في بناء وتصميم هياكل متفرّدة للسيارات وخاصّة في ما يتعلق بتعديل هيكل مرسيدس - بنز فان في تركيا كما تتمكن «الإمارات للسيارات- المركبات التجارية» من تقديم حلول مصممة خصيصاً لعملائها تشمل تعديل المركبات وتوفير تصميمات داخلية فاخرة وتحويل المركبات العادية إلى عربات تموين فضلاً عن تقديم خـــدمات إعادة هيكلة السيارات لفانات مرسيدس-بنز المستخدمة من قبل شركات السفر والسياحة ونقل الركّاب.