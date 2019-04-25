شراكة استثمارية بين «شرف للصرافة» و«دبي للجودة»

المصدر: دبي - البيان

وقعت مؤسسة «شرف للصرافة» شراكة استثمارية مع مجموعة دبي للجودة ، في إطار التعاون بين الجانبين وتجسيداً لمساعي الطرفين المبذولة نحو تطبيق استراتيجية ترسيخ ممارسات الجودة والابتكار والتميز المؤسسي، والارتقاء بمستوى الأداء والقيادة في القطاع المصرفي بالإمارات.

وتطمح الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين إلى التعاون وتبادل الخبرات في محاور رئيسة عدة منها عقد برامج تدريبية معتمدة دولياً في إدارة الجودة، والمقارنات المعيارية، وتنظيم ورش عمل توعوية للعاملين لتطوير الأفكار وصياغة الرؤى في المؤسسة.

وكرمت «دبي للجودة» مؤسسة «شرف للصرافة» عن استثمارها في مبادرات المجموعة، حيث قام المهندس حسن عمر رئيس مجلس إدارة دبي للجودة، بتسليم شهادة الشريك المستثمر إلى راجيش ج.ك الرئيس التنفيذي لمؤسسة «شرف للصرافة».

وقال المهندس حسن عمر رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة: «انضمام شرف للصرافة كشريك استثماري في المجموعة يعد إضافة نوعية جديدة ونتاجاً لمسيرتنا وسعينا الدؤوب نحو ترسيخ ممارسات الجودة ومفاهيم التميز المؤسسي وثقافة الابتكار وأننا سنسعى على تطبيق افضل الممارسات والتميز في العمل الإداري ومعايير الجودة».

وقال راجيش ج.ك الرئيس التنفيذي لمؤسسة شرف للصرافة عن تطلعه نحو هذه الشراكة الاستراتيجية لتحقيق التحسين المستمر : «الجودة ليست سوى رحلة نحو الكمال، فالقول أسهل من الفعل، ولذا وجب علينا بذل المزيد من الجهد والعمل من خلال استثمارنا في دبي للجودة، الذي يعد مجهودًا متواضعًا لتحقيق طموحاتنا نحو التحسين المستمر وتطوير العمل الإداري بالمؤسسة».