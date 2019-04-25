«القدرة القابضة» تنوّع مصادرها لضمان دخل مستدام

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن مجلس إدارة شركة القدرة القابضة وبمناسبة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة 2018 أن الشركة قد حققت إنجازات كبيرة وباهرة العام الماضي على كافة المستويات، حيث تم عرض تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والإنجازات التي تم تحقيقها.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة القدرة القابضة، أن الشركة تسير بخطى واثقة وثابتة لتحقيق المزيد من التنمية والتطوير لإمارة أبوظبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام، كما أنها تستمر بجهودها الحثيثة نحو زيادة مداخيلها وتنويع مصادرها لضمان دخل مستدام من خلال التركيز على مجالات اقتصادية حيوية مختلفة.

وأفاد خليفة يوسف خوري، نائب رئيس مجلس الإدارة، بأن الشركة حققت إجمالي عائدات ومداخيل وصلت إلى 589 مليون درهم للعام 2018، مقارنة بــ 501 مليون درهم للعام السابق بزيادة 18%.

وتمكنت من تحقيق ربحية للسنة السابعة على التوالي بصافي أرباح موحدة بلغت 221 مليون درهم للعام 2018، مع صافي ربحية بلغت 212 مليون درهم للعام السابق. ويعود التحسن في نسبة صافي الربحية لإتباع الشركة لسياسة ضبط المصاريف الإدارية وتحسين كفاءة العمل وتوسعة قاعدة مداخيلها لينتج عن ذلك ارتفاع صافي أرباح الشركة الموحدة إلى 221 مليون درهم وبلغت حصة مساهمين الشركة من صافي الأرباح المحققة 203 ملايين درهم.