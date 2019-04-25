عمومية «أرابتك» توزع 5 % نقداً

المصدر: دبي- البيان

أقرت الجمعية العمومية لشركة أرابتك القابضة، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5 %، ما يعادل 5 فلوس للسهم من رأس المال عن 2018 بإجمالي 75 مليون درهم على أن يكون تاريخ الاستحقاق 5 مايو المقبل.وتزيد قيمة الأرباح الموزعة عن العام الماضي بنحو 144 %، مقارنة بمثيلتها في العام السابق عليه والتي بلغت 2.05 فلس للسهم.

ويتوافق توزيع الأرباح مع سياسة الشركة، المتمثلة في توزيع أرباح تتراوح من 25 إلى 50 % من صافي الأرباح سنوياً بما يتوافق مع القوانين المرعية بهذا الشأن.

وسجلت أرابتك صافي أرباح عائدة للشركة الأم قدرها 256.3 مليون درهم نهاية 2018 بنمو 108 % مقارنة بـ 123.1 مليون درهم عام 2017 وأعلنت الشركة أن محفظة المشاريع قيد الإنشاء بلغت 15.6 مليار درهم، تدعمها فرص قوية متاحة، لتقديم العروض والفوز بالمناقصات.