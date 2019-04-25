«مبادلة» تحصل على «آيزو» لأنظمة مكافحة الفساد المالي

المصدر: أبوظبي ــ البيان

أعلنت مبادلة للاستثمار «مبادلة»، عن حصول إدارة السلوكيات المهنية والامتثال فيها على شهادة (آيزو 37001:2016) من المنظمة العالمية للمعايير القياسية (آيزو) وهي الشهادة المعنية بتطبيق معايير أنظمة مكافحة الفساد المالي والرشوة.

وتعد «مبادلة» في مقدمة الشركات الإماراتية الحاصلة على هذه الشهادة، نظراً لالتزامها باتباع وتطبيق أرفع معايير الأخلاق المهنية والامتثال. وتعتبر هذه الشهادة التي تم إطلاقها في أكتوبر 2016 دليلاً على أن المؤسسة التي أُصدرت لها الشهادة تطبق نظاماً فعالاً لمكافحة الفساد المالي والرشوة، وأنها تعتمد الضوابط والأنظمة وأفضل الممارسات المطبقة على نطاق واسع، وفقاً للتشريعات والأنظمة المحلية والدولية والتي تهدف إلى منع الرشوة واكتشافها ومحاربتها، إلى جانب تعزيز قيم الشفافية والانفتاح وتبني أعلى المعايير الأخلاقية في مكان العمل.

وفي هذه المناسبة، قال شهزاد أحمد خان، مدير إدارة السلوكيات المهنية والامتثال في شركة «مبادلة للاستثمار»: «نحن فخورون بحصولنا على الشهادة، وهي دليل على التزامنا بأعلى المعايير الأخلاقية والنزاهة والشفافية في عملنا. كما يؤكد الإنجاز وجود نظام راسخ ومتين ضمن «مبادلة» لمكافحة الرشوة، على نحو يدعم ثقافة الشفافية والامتثال تماشياً مع أعلى المعايير العالمية».

وللحصول على شهادة آيزو 37001:2016، أثبتت «مبادلة» كفاءتها في العديد من المجالات، والتي تشمل مراقبة الامتثال، والامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية، وتحليل مخاطر الامتثال ووضع السياسات اللازمة وتطبيقها، ومراعاة مقتضيات الحرص الواجب.