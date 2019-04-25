«نتورك إنترناشيونال» و«جي سي بي» تتعاونان في المدفوعات اللاتلامسية

المصدر: دبي- البيان

تعاونت «نتورك إنترناشيونال»، المزود المتخصص في حلول الدفع الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، و«جي سي بي إنترناشيونال»، ذراع العمليات الدولية التابعة لشركة «جي سي بي ليمتد»، لإتاحة قبول مدفوعات «جي سي بي اللاتلامسية» (JCB Contactless) في دولة الإمارات.

وتأتي الشراكة لتتيح قبول مدفوعات «جي سي بي اللاتلامسية» على امتداد شبكة «نتورك إنترناشيونال» الواسعة في المتاجر الفعلية والإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك متاجر السوق الحرة في مطارات أبوظبي ودبي، وسيارات أجرة دبي ومحطات المترو.

وقال كيميهيسا إمادا، الرئيس ومدير العمليات في «جي سي بي إنترناشيونال»: «شهدنا إقبالاً ملحوظاً على إصدار«جي سي بي اللاتلامسية» مع شركائنا في مختلف أنحاء العالم، نظراً لأن وسيلة الدفع السلسة هذه تتيح لأصحاب بطاقاتنا التمتع بمستويات متزايدة من الراحة والبساطة لدى الشراء.

ونغتنم هذه الفرصة لنتوجه بالشكر إلى «نتورك إنترناشيونال» على دعمها وتعاونها المتواصلين لإتاحة قبول مدفوعات «جي سي بي اللاتلامسية»، التي توفر تجربة شراء أكثر راحة لزوار دولة الإمارات العربية المتحدة ويمكن للتجار أيضاً قبولها بسرعة وسهولة».

من جهته، قال سامر سليمان، مدير عام شركة «نتورك إنترناشونال» في الشرق الأوسط: «باعتبارنا أكبر شركة مستحوذة لبطاقات الدفع في دولة الإمارات العربية المتحدة، تسعدنا إتاحة قبول تقنية «جي سي بي اللاتلامسية» وتمكين أصحاب بطاقات «جي بي سي» من مختلف أنحاء العالم من التمتع بهذه الوسيلة السلسة والمريحة للدفع. وفي ضوء التطور الحاصل في تفضيلات الدفع لدى العملاء، يسرّنا دعم شبكة شركائنا من التجار لمواكبة أحدث التقنيات بما يسهم في تعزيز قدراتهم التنافسية».