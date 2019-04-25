«الفجيرة الوطني» يساعد رواد الأعمال على خوض بيئة العمل سريعة التغيّر

المصدر: دبي - البيان

استضاف بنك الفجيرة الوطني النسخة السنوية الرابعة من فعالية سلسلة المعرفة تحت عنوان «التفكير للمستقبل» حضرها أكثر من 700 من رواد الأعمال المحللين، حيث شاركوا في جلسات تواصل امتدت على يوم واحد في كل من الفجيرة ودبي وأبوظبي.

وركّزت منصة تبادل المعرفة هذه على مساعدة العملاء في خوض بيئة العمل السريعة التغيّر. وتطرّقت المناقشات إلى مجموعة من المواضيع ذات الصلة في بيئة الأعمال الدائمة التبدّل وإلى التوجيهات التي تواجه الشركات في الإمارات العربية المتحدة، والتي من شأنها مساعدة أصحاب المؤسسات على تحديد الفرص المتاحة ومواجهة التحديات قبل بروزها.

وتناول المتحدثون هذه السنة المسائل الأساسية التي تشغل أصحاب المؤسسات وتصيغ شكل أعمالهم اليوم، ولا سيما توقعات الاقتصاد الكلي الإقليمية والعالمية، ومبادرة «حزام واحد، طريق واحد» الصينية وأهمّ التوجهات التكنولوجية. كما أطلعوهم على أحدث المستجدات المتعلقة بالتوقعات القانونية.

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني، في كلمته الافتتاحية: نفتخر بتنظيم النسخة الرابعة من سلسلة المعرفة هذه السنة وبعرض بيانات عن السوق لمساعدة عملائنا في التعامل مع المواضيع السائدة حالياً.