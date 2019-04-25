التضخم السنوي يواصل الانحسار ويتراجع 2.48 % في مارس

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تراجعت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الدولة على أساس سنوي خلال مارس الماضي بنسبة 2.48% مقارنة بالشهر ذاته من العام 2018، والذي شهد بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وكشفت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أمس، عن وصول الرقم القياسي العام «التضخم» إلى 108.64 نقاط في مارس الماضي مقابل نحو 111.4 نقطة في مارس 2018، بينما على أساس شهري انخفض التضخم بنسبة 0.59% الشهر الماضي، وذلك مقارنة بنحو 109.28 نقاط في فبراير السابق له.

وصعدت معدلات التضخم بنسبة كبيرة بلغت 4.76% في يناير 2018 على أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5%، لكنه استمر في الانحسار على مدار أشهر العام الماضي بأكمله ومنذ مطلع العام الجاري.

مؤشر

ويري المحللون والخبراء أن استمرار تراجع معدلات التضخم السوي هو مؤشر إيجابي على الانحسار الكلي لآثار ضريبة القيمة المضافة واستيعاب المستهلكين لها إلى جانب التراجع في أسعار السكن والمرافق والأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من ثلث إنفاق المستهلكين.

وتوقع المحللون استمرار وتيرة تراجع التضخم خلال الأشهر القادمة ما يعني مزيداً من الانخفاض في الأسعار، مشيرين إلى أن المستويات الحالية للتضخم تعد مقبولة ولا تشكل أي تأثير على معدلات النمو وتنافسية الاقتصاد المحلي وقدرته على جذب مزيد من الاستثمارات.

وكان استطلاع رأي أجرته «البيان الاقتصادي»، كشف عن أن عينة كبيرة من القراء تتوقع مزيداً من الانحسار في معدلات تضخم أسعار المستهلكين خلال العام الجاري 2019 لا سيما بعد تلاشي آثار ضريبة القيمة المضافة التي فرضت في مطلع العام الماضي.

السكن

وبحسب بيانات الهيئة، جاء تراجع التضخم السنوي نتيجة انخفاض 4 مجموعات رئيسية في مقدمتها السكن والمياه والكهرباء والغاز (تشكل 34.1% من إنفاق المستهلكين) بنسبة 6.54%، فيما انخفضت مجموعة خدمات النقل (تشكل 14.6%) بنسبة 5.27%، وتراجعت مجموعة الأغذية والمشروبات (تمثل 14.3%) بنحو 0.74%، ونزلت مجموعة خدمات الصحة (تشكل 1.4%) بنسبة طفيفة بلغت 0.19%.

التبغ

بينما ارتفع على أساس سنوي كل من مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 6.79% ومجموعة الترويج والثقافة بنسبة 4.05% ومجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 1.83% ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.98% ومجموعة التبغ 2.51% ومجموعة التعليم 1.4% ومجموعة الاتصالات 0.17%.

وأوضحت بيانات الهيئة، إنه على أساس شهري جاء التراجع مدفوعاً باستقرار 4 مجموعات وهي: خدمات الصحة والتعليم والتبغ والاتصالات، إلى جانب انخفاض 7 مجموعات رئيسية يتصدرها الملابس والأحذية بنسبة 2.19% والأغذية والمشروبات بنسبة 0.52% والسكن والمياه والكهرباء والغاز بنحو 1.22%، فيما زادت مجموعة خدمات النقل بنسبة 1.48% وحيدة.

الرقم القياسي

حسب تغير الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب الإمارة، انخفض التضخم على أساس شهري بسبة 0.97% في إمارة أبوظبي وبنسبة 0.05% في إمارة دبي وبنسبة 0.62% في الشارقة وبنسبة 0.34% في عجمان وبنسبة 0.37% في أم القيوين وبنسبة 0.47% في رأس الخيمة وبنسبة 0.5% في الفجيرة.