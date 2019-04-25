غرفة عجمان تبحث زيادة التعاون والشراكات في قمة كازان 2019

المصدر: كازان ـ وام

تشارك غرفة تجارة وصناعة عجمان ضمن وفد الدولة المشارك في قمة كازان 2019 «روسيا - العالم الإسلامي» التي بدأت، أمس، وتستمر حتى 26 أبريل الجاري في المركز الدولي للمعارض «كازان إكسبو» ـ جمهورية تتارستان، بحضور 3000 مشارك من 50 دولة لمناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية على رأسها الاقتصاد الإسلامي والمنتجات الحلال والمسؤولية المجتمعية والصناعات الزراعية وغيرها من المجالات الاقتصادية.

مثّل غرفة عجمان محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية الاستثمار والأعمال، الذي أكد أهمية القمة التي يشارك فيها نخبة من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص للتعرف على أهم الفرص الاستثمارية بهدف زيادة التعاون والشراكات وتبادل الخبرات.

وأشاد الجناحي بجهود وزارة الاقتصاد وحرصها على المشاركة في مختلف الأحداث الاقتصادية الكبرى حول العالم لتوفر مظلة رسمية لمجتمع الأعمال في الدولة تتيح الفرصة لبناء الشراكات والتعاون الفعال.

وأوضح، أن غرفة عجمان حريصة على زيادة مشاركتها الدولية للترويج لفرص الإمارة الاستثمارية، وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها المحلية، وذلك بتوجيه ومتابعة من مجلس إدارة غرفة عجمان، بما يخدم أعضاء الغرفة ومنتسبيها، ويزيد من حجم التجارة البينية بين عجمان والدول كافة.

وخلال المشاركة تم استعراض المقومات والمزايا والتسهيلات التي توفرها إمارة عجمان للمستثمرين ورجال الأعمال والفرص المتنوعة في القطاعات الاقتصادية والسياحية والتعليم والصحة وغيرها.

وتبحث القمة عدداً من المحاور منها الشراكة المالية والأعمال وصناعة الحلال ورواد الأعمال والشباب والتصدير والاستثمار والإعلام والبيئة.