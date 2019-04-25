الأحواض الجافة العالمية تنجز مشروعها الخامس لحقول النفط والغاز في الخليج العربي

المصدر: دبي- البيان

قامت الأحواض الجافة العالمية ، مؤخراً بإكمال منصة حفر الآبار «أكام» لصالح شركة «تك نيب إف إم سي» والمستخدم النهائي «دبي للبترول» وهومشروعها الخامس لحقول النفط والغاز في الخليج العربي.

يضم الجزء العلوي لمنصة حفر الآبار وحدة معالجة للنفط والغاز تزن 900 طن، تم تصميمها خصيصاً للتشغيل الآلي للعمليات البحرية الخارجية مع عمر افتراضي يبلغ 25 عاماً، كما تحتوي على أنظمة مواسير وأنظمة تحكم متقدمة، تم تصنيعها وتهيئتها وتجهيزها بالكامل بواسطة الأحواض الجافة العالمية.

دعامات

تم تصميم الهيكل الخارجي لدعم الجزء العلوي للمنصة البحرية في دبي على عمق 40 متراً تحت سطح البحر. واشتمل نطاق العمل على منصة الحفر: تصنيع دعامات الركائز، النفط، وضخ المياه وتصنيع جهاز رفع الغاز، بالإضافة إلى مسلّكات لتوصيل المنصة بشبكة دبي البحرية تحت سطح البحر. وبذلك ستكون هذه المنصة الآلية جزءاً من تطوير حقل «أكام» البحري في دولة الإمارات، إذ تتمتع بالقدرة على التعامل مع النفط ورفع الغاز وضخ المياه معاً.

خدمات

وفي معرض تعليقه على الإكمال الناجح للمشروع، علق القبطان رادو أنتولوفيتش، المدير التنفيذي رئيس قسم الخدمات البحرية في موانئ دبي العالمية قائلاً: «هنا في الأحواض الجافة العالمية، يفخر الجميع بالبنية التحتية التي تم تشييدها في مُنشأتنا في مدينة دبي للصناعة الإقليمية للنفط والغاز في دولة الإمارات، «تك نيب» و«دبي للبترول» بلا شك من عملائنا المميّزين، ونحن ملتزمون بتقديم أرقى الخدمات لخدمة دولة الإمارات وصناعة الطاقة العالمية». «إنجاز منصات الحفر الخمس يبرهن بحق على قدراتنا القوية في سوق الخدمات البحرية الخارجية، وتُظهر الطلبات التجارية المتكررة أن خدماتنا لها صدى جيد لدى العملاء».

استراتيجية النمو

قال القبطان رادو أنتولوفيتش تتقدم المُنشأة بشكلٍ إيجابي نحو استراتيجية النمو الطموحة لدينا، والمرتكزة على الابتكار والجودة والسلامة المتأصلة في أنظمتنا. نتطلع في المستقبل القريب للعمل مع عملائنا «تك نيب إف إم سي» و«دبي للبترول» مرة أخرى ونكن لهم خالص الامتنان والتقدير لإيمانهم المستمر بخدماتنا.