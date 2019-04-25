«مالية عجمان» تعقد ورشة عمل عن أتمتة التحويلات البنكية الحكومية

المصدر: عجمان- وام

عقدت دائرة المالية في عجمان ورشة عمل حول مشروع أتمتة التحويلات البنكية الحكومية لموظفي الإدارات المالية من مختلف الدوائر والجهات الحكومية بالإمارة هدفت إلى اطلاع المشاركين على آلية تسديد مستحقات الموردين والمقاولين والرواتب الشهرية لموظفي الدوائر الحكومية عن طريق الحوالات المصرفية الإلكترونية وذلك تمهيداً لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، الذي نُفذت مرحلته الأولى بدائرة المالية.

تناولت الورشة محاور من بينها شرح مختلف الإجراءات المتعلقة بالمدفوعات والرواتب ومناقشة المقترحات وتبادل الآراء والخطة الزمنية المتوقعة.

ومن المنتظر أن يرفع المشروع من كفاءة عملية التحويلات البنكية عبر تطوير العمليات الإدارية وخفض الأعمال الورقية وإحكام الرقابة على الإجراءات الخاصة بالتحويلات البنكية.