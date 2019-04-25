«الإمارات دبي الوطني ريت» تحصل على لقب خبير الاستثمار العقاري الرائد

المصدر: دبي - البيان

حصلت شركة «الإمارات دبي الوطني ريت» (سي إي آي سي - المحدودة) - وهي صندوق ائتمان مخصص للاستثمارات العقارية ومتوافق مع الشريعة الإسلامية تديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة - على لقب خبير الاستثمار العقاري الرائد في دولة الإمارات تقديراً لريادتها في مجال الاستثمار العقاري.

وحصلت الشركة على هذا التكريم خلال حفل توزيع جوائز التميز لقطاع الأعمال الذي تنظمه شركة «ويلث آند فينانس إنترناشيونال»، كما حصلت الشركة على جائزة أكثر صندوق استثمار عقاري مبتكر في دولة الإمارات من قبل مجلة الأعمال الدولية.

وقال أنتوني تايلور رئيس قسم العقارات في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول.. إن حصولهم على هذا التكريم كخبراء رائدين في دولة الإمارات يعد أمراً رائعاً.