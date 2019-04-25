15.8 مليار درهم الناتج المحلي للفجيرة في 2018

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الفجيرة 15.8 مليار درهم، وفق الإصدار الجديد للنسخة الـ22 من الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة الفجيرة لعام 2018، الذي يتضمن 15 باباً تشمل الإحصاءات المالية والصناعة وباب التجارة والطاقة والنقل والإحصاءات الأمنية وغيرها من الإحصائيات الحيوية والمهمة بالإمارة.

وصلت قيمة التجارة الخارجية المباشرة 4157.2 مليون درهم للعام الماضي، وبلغت عبر المنطقة الحرة نحو 7197.7 مليون درهم، وبلغت جملة رخص المنشآت التجارية الصادرة 13320 رخصة، ومجموع المنشآت الصناعية العاملة بالإمارة حوالي 245 منشأة صناعية، كما بلغت قيمة المساعدات الاجتماعية 351.882.374 مليون درهم، صادرة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والجمعية الخيرية بالفجيرة ووزارة تنمية المجتمع، ووصل عدد السكان منتصف العام 2018 حوالي 243.127 ألف نسمة، وشهد العام الماضي 3547 حالة من المواليد، و251 حالة وفاة، وعدد 645 حالة زواج، و195 حالة طلاق، وعدد العاملين في الدوائر الحكومية بالإمارة «اتحادي ومحلي» قد بلغ 15744 موظفاً.

وسجل مطار الفجيرة الدولي عدد 11171 رحلة طيران، وبلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية نحو 791065 نزيلاً فندقياً، ويتوزع في الإمارة عدد من البنوك العاملة والصرافات بواقع 17 بنكاً و14صرافة.

وسجل الكتاب أن مجموع المدارس الحكومية والخاصة بلغ حوالي 66 ألف مدرسة، بإجمالي عدد 42 ألفاً و147 طالباً، في حين وصل عدد الجامعات والكليات بالإمارة إلى 8 جامعات وكليات، إلى جانب وجود 5 مستشفيات حكومية وخاصة بالإمارة، وبلغت المساحة المزروعة 38797 دونماً.

ومن جانب آخر أصدر مركز الفجيرة للإحصاء تقرير مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لإمارة الفجيرة عن شهر مارس 2019، الذي يشير إلى انخفاض في نسبة التغير السنوي للمؤشر العام لأسعار المستهلك في إمارة الفجيرة بنسبة -2.22% خلال شهر مارس 2019 مقارنة بشهر مارس 2018.

وأوضح التقرير أن نسبة التغير السنوي انخفضت في عدد من المجموعات الرئيسية لسلة المستهلك، وهي «(مجموعة السكن وتوابعه بنسبة -7.92%، خدمات الصحة بنسبة -0.51%، مجموعة النقل -5.71%».