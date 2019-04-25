«سويس - بل هوتيل إنترناشيونال» توفر عروضاً خاصة لمنظمي الرحلات

المصدر: دبي- البيان

أعدت سويس - بل هوتيل إنترناشيونال عروضاً خاصة مثيرة لموزعي الجملة ومنظمي الرحلات السياحية سوف يتم إطلاقها في سوق السفر العربي ومن أجل المسافرين في الشرق الأوسط، وضعت المجموعة العديد من العروض الرائعة وسوف تكون متاحة في كل فنادقها المذهلة في نيوزيلندا، والفلبين، وإندونيسيا.وأكد لوران أ.

فوافنيل، النائب الأول للرئيس لشؤون العمليات والتطوير في الشرق الأوسط، أفريقيا والهند، سويس - بل هوتيل إنترناشيونال،: «يسعدنا أن نعلن إطلاق هذه العروض الخاصة الحصرية التي صممت لتمنح تجارب فريدة، فضلاً عن مزايا وقيمة أعظم إلى شركائنا في الشرق الأوسط والعملاء على حد سواء. لدينا فنادق فاخرة موجودة في بعض من أكثر الوجهات المرغوبة التي تجتذب عدداً كبيراً من المسافرين من منطقتنا».