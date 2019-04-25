أبوظبي تروّج أبرز معالم ومواقع الإمارة السياحية الاستثنائية

المصدر: أبوظبي- البيان

تشارك دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي في معرض سوق السفر حيث تستعرض أبرز معالم الإمارة وسط حضور استثنائي للشركاء والجمهور المتوافدين على المعرض من أنحاء العالم للمشاركة في الفعالية الأبرز في قطاع السياحة والسفر إقليمياً.وتهدف مشاركة الدائرة إلى الترويج للتجارب المتميزة، التي تحتضنها الإمارة من المدن الترفيهية ومرافق التسوق والسياحة، بالإضافة إلى المعالم الثقافية العالمية الاستثنائية مثل «اللوفر أبوظبـي» وقصـر الحصـن.

وتستعرض دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي قصص النجاح والنمو التي حققتها 2018، مع تسليط الضوء على خططها المكثّفة للفترة المقبلة عبر 6 منصات تشمل منصة منطقة أبوظبي الثقافية، ومنطقة العين الثقافية ومنصة دوري T10 للكريكيت في أبوظبي ومنصة المكاتب الخارجية للدائرة، ومنطقة مطار أبوظبي ومنصة «فعاليات أبوظبي» كما تضمن المشاركات أبوظبي الوطنية للفنادق و«المغامرات العربية» وقصر الإمارات وحديقة الإمارات للحيوانات وجزيرة «زايا نوراي» وفنادق «أنانتارا» و«نيرفانا للسياحة والسفر».

وقال سعيد راشد السعيد مدير إدارة تسويق الوجهات السياحية في الدائرة : «نهدف من خلال مشاركتنا إلى توفير زخم استراتيجي جديد يعزز حضور العاصمة المحلي والإقليمي إذ نود أن نقدم أبوظبي للعالم وجهة استثنائية تلبي احتياجات الزوار من كافة الجنسيات بما تتضمنه من معالم ونشاطات ومبادرات».