«دوسِت إنترناشيونال» تستعرض توسّعاتها في الشرق الأوسط وأفريقيا

المصدر: دبي- البيان

تعرض مجموعة دوسِت إنترناشيونال، إحدى الشركات الرائدة في تايلاند في قطاع الضيافة والتطوير العقاري، محفظتها الآخذة في النموّ من المشاريع العالمية في سوق السفر العربي، الذي سيُقام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتعتزم دوسِت إنترناشيونال توسيع نطاق مجموعتها الحالية، التي تشمل 31 فندقاً ومنتجعاً في 10 بلدان وقد وضعت نصب عينيها هدفاً يقضي بافتتاح 150 فندقاً مرتقباً بحلول 2022.

وتشمل خطة المجموعة افتتاح ما لا يقل عن 10-12 فندقاً سنوياً بينما يتمّ التركيز على التوسع في الفلبين، وفيتنام، واليابان، والمملكة العربية السعودية، وعُمان والإمارات فضلاً عن أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا.

وسيشارك مدراء دوسِت التنفيذيون بتفاصيل عن الفنادق التي تمّ افتتاحها مؤخراً.