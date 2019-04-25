«مطارات دبي» تشارك في سوق السفر العربي 2019

المصدر: دبي- البيان

تشارك مؤسسة مطارات دبي في فعاليات معرض سوق السفر العربي 2019 الذي يقام في مركز دبي للمعرض بجناح جديد يعكس رؤيتها المستقبلية لقطاع الطيران وقوة الدفع التي ستمنحها العلامة التجارية الجديدة للمؤسسة التي تضع المسافر على رأس سلم أولوياتها.

وقال ماجد الجوكر نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مطارات دبي: «مشاركتنا ستكون متميزة وجناح مطارات دبي يعكس الديناميكية التي اعتمدناها لتسليط الضوء على علامتنا التجارية الجديدة التي تخاطب مختلف شرائح المسافرين الذين يأتون في مقدمة اهتمامات أكثر من 100 ألف موظف يعملون في مطار دبي الدولي على مدار الساعة». وأضاف: «نحن نسعى إلى الارتقاء بمفاهيم السفر وتقديم تجربة غامرة للمسافرين».