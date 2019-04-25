88 مليوناً أرباح «الإمارات ريت» 2018

المصدر: دبي-البيان

بلغ إجمالي الأرباح الموزّعة لصندوق «الإمارات ريت» 24 مليون دولار (88 مليون درهم) في عام 2018، بعائد قدره 10.7%، كما سجل الصندوق نمواً في إجمالي مدخول العقارات بلغ 15.3% إلى 69.9 مليون دولار، مدفوعاً بزيادة قدرها 35% في الإيجارات السنوية في برج «إندكس تاور»، ويبلغ مدخول التأجير 61.3 مليون دولار بزيادة بلغت 13.6% مقارنة بعام 2017، وذلك وفق النتائج التي أعلنتها مجموعة «إكويتاتيفا»، وهي أكبر مدير لصناديق «ريت» للاستثمار العقاري في الخليج ومديرة صندوق «الإمارات ريت المحدود».

وزادت المساحة القابلة للتأجير بنسبة 9.3% إلى 223,192 متراً مربعاً (2.4 مليون قدم مربعة) بنسبة إشغال بلغت 75.4%، وتواصل مجموعة «إكويتاتيفا» الاستثمار في تنويع وتحسين أصولها من خلال صفقات التملّك، وكذلك من خلال تحسين الأصول، وذلك لتعزيز المركز المالي لمحفظتها ورفع قيمتها في السوق، ففي عام 2018، تخطّت قيمة أصول صندوق «الإمارات ريت» حاجز المليار دولار لأوّل مرّة، ما يشكّل زيادة قدرها 6.4% مقارنة بالعام المالي السابق، وبلغت القيمة الصافية للأصول 1.74 دولار للسهم.

وسجّل صندوق «ريت»، في ظل الأحوال السائدة في السوق حالياً، انخفاضاً بلغ 54.6% في مكاسب التقييم بسبب اتخاذ الشركة مخصصاً في أحد أصولها. وقال سيلفان فيوجو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إكويتاتيفا»: «يواصل الصندوق تقديم نتائج واعدة لمساهميه، على الرغم من الصعوبات التي يواجهها السوق العقاري».