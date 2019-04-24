طيران الإمارات تقدم مليون حبة تمر خلال رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

تبدأ طيران الإمارات تقديم خدماتها المعتادة لركابها خلال شهر رمضان المبارك اعتباراً من 5 مايو2019. ومن المتوقع أن تقدم الناقلة خلال الشهر الكريم ما يزيد على مليون حبة تمر على رحلاتها وفي صالاتها بمطار دبي الدولي.

وتشمل خدمات طيران الإمارات خلال شهر رمضان تقديم وجبات إفطار على متن الطائرة وتوفير برامج خاصة بالشهر الكريم على نظام الترفيه الجوي ice وتوزيع التمر والماء عند بوابات المغادرة في مطار دبي الدولي. وتحتوي علب الإفطار الرمضاني على وجبات مغذية مثل الدجاج المشوي، والسندويشات وفطائر السبانخ أو الطماطم مع البصل، وحلويات مشكلة وتمر، بالإضافة إلى اللبن والماء. وسوف تقدم الناقلة ما يزيد على 150 ألف علبة إفطار خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى وجباتها المعتادة التي تقدم للركاب خلال الرحلات. وسوف يتم تحديث قائمة المحتويات في منتصف رمضان.

وتقدم الوجبات الخاصة للمسافرين في جميع الدرجات على رحلات طيران الإمارات التي تتزامن مع موعد الإفطار. ويشمل ذلك رحلات الناقلة من وإلى دول مجلس التعاون الخليجي ورحلات العمرة إلى جدة والمدينة المنورة. وخلال الشهر المبارك، تقدم وجبات باردة على الطائرة لغير الصائمين بدلاً من الوجبات الحارة على جميع الرحلات إلى جدة والمدينة المنورة بما في ذلك رحلات العمرة.

وتستخدم طيران الإمارات أداة فريدة لحساب أوقات الإمساك والإفطار على متن الطائرة، باستخدام موقع الطائرة حسب خطوط الطول والعرض، وارتفاعها عن سطح الأرض، لضمان أعلى مستويات الدقة. ويقوم القبطان بالإعلان للركاب عن هذه المواعيد. وتتوفر هذه الأداة، إلى جانب كتيب مواقيت رمضان الذي تصدره طيران الإمارات سنوياً، على جميع الرحلات.