«الأونكتاد»: دبي نموذج في توظيف الاستثمار لخدمة التنمية المستدامة

المصدر: ■ دبي - سيد صالح

وصف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» تجربة دبي في توظيف الاستثمارات والكيانات الحكومية المعنية بالترويج له في خدمة التنمية المستدامة.

وأصدر «الأونكتاد» أخيراً دراسة عن دور الهيئات المعنية بالترويج للاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف مدن العالم.

جاءت الدراسة بعنوان «الترويج للاستثمار من أجل التنمية المستدامة في المدن»، وتضمنت عرضاً لتجارب ثلاث مدن مختلفة، باعتبارها تجارب نموذجية في كيفية توظيف المدن للهيئات الحكومية المخولة بالترويج للاستثمارات في تحقيق التنمية المستدامة على أرضها، وهذه المدن الثلاثة: دبي، وكيب تاون في جنوب إفريقيا، والعاصمة الكولومبية بوجوتا.

واستعرض تقرير «الأونكتاد» تجربة دبي، من خلال «هيئة دبي لتنمية الاستثمار»، فذكر أن الهيئة هي كيان حكومي أُسّس في دبي عام 2013، وتهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي دولي يستقطب كل أنواع الاستثمارات من أرجاء العالم كافة.

وذكر التقرير أن «هيئة دبي لتنمية الاستثمار» كانت رائدة في تطوير منظومة لرصد حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دبي، ورفع تقارير مفصلة بشأنها إلى الجهات المعنية.