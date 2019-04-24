«بلومبيرغ»: الصفقات الضخمة تجذب كبار الماليين من «وول ستريت» إلى السعودية

المصدر: دبي ـ البيان

ذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أن بعضاً من أكبر الخبراء الماليين في العالم، بينهم نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين لدى البنوك العالمية والمؤسسات المالية الكبرى التي تقع مقارها الرئيسة جميعاً في بورصة «وول ستريت» الأمريكية في نيويورك، بدأوا التوافد حالياً على العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في مؤتمر مالي يبدأ اليوم، الأربعاء، ويستمر انعقاده مدة يومين.

وأفادت «بلومبيرغ» بأن من أبرز الخبراء الماليين الموجودين في الرياض حالياً جون فلينت، الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي»، ولاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك» الاستثمارية الأمريكية، التي تعد أكبر شركة في العالم لإدارة الأصول.

وذكرت الوكالة أن هذه الباقة من كبار الخبراء الماليين العالمين تزور الرياض الآن تحت إغراء الصفقات الضخمة التي أبرمتها المملكة هذا العام، والتي تعد من كبرى صفقات الاندماج، وأيضاً صفقات طرح السندات التي شهدها العالم خلال العام الجاري. ومنها صفقة طرح أسهم «أرامكو» السعودية للنفط للاكتتاب العام الأسبوع الماضي، التي حققت الشركة من ورائها مبيعات بلغت قيمتها 12 مليار دولار، لتكون بذلك واحدة من كبرى صفقات الاكتتاب من حيث الإقبال على شراء الأسهم على مدى التاريخ.