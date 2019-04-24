دبي تعزز مكانتها وجهة سياحية بحرية شتوية مفضلة

المصدر: دبي - البيان

استعرضت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) الإمكانيات والمقوّمات التي يتمتع بها قطاع السياحة البحرية، والتي تجعل من الإمارة واحدة من أفضل الوجهات السياحية البحرية الشتوية المفضّلة على مستوى العالم وميناءً مهماً لرسو وانطلاق رحلات السفن السياحية خلال مشاركتها في معرض سي تريد العالمي للسياحة البحرية 2019، الذي نظم من 8 حتى 11 الجاري في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وشاركت «دبي للسياحة» في هذا المعرض السنوي ضمن جناح «كروز آرابيا»، الذي ضم إلى جانب دبي كلاً من أبوظبي، ومملكة البحرين، وسلطنة عُمان للترويج للمنطقة بأكملها كوجهة متكاملة للسياحة البحرية من خلال التواصل مع مشغّلين من أنحاء العالم واستشراف فرص العمل والتعاون المشترك.

وشهد المعرض مشاركة العديد من الشركات العالمية المشغلة للسفن السياحية وشكل منصة مثالية لعقد اتفاقيات أعمال والتأكيد على مكانة دبي المتميزة كمركز إقليمي للسياحة البحرية، مع اختيار 10 شركات لدبي كمحطة رئيسية لبرنامج رحلاتها خلال موسم 2020/‏2021، الأمر الذي سيسفر عن تنظيم 10 رحلات بحرية دولية انطلاقاً من دبي أسبوعياً وتوفير المزيد من الخيارات أمام الزوار. وتتنوّع أحجام السفن السياحية بين صغيرة وفاخرة جداً وضخمة بما يلبّي مختلف الميزانيات والمناطق الجغرافية.

تأشيرات الدخول

وقال حمد بن مجرن، نائب رئيس أول دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة): تعد دبي وجهة سياحية رائدة ترحب بزوارها القادمين عبر البحر على مدار العام، كما أنها تحتضن عدداً من الشركات العالمية التي تتّخذ منها محطّة للرسو والانطلاق في رحلاتها لوجهات متعددة في المنطقة والعالم.

ونحن ملتزمون بالعمل والتنسيق المستمر مع شبكة شركائنا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي للاستمرار في ترسيخ مكانة دبي العالمية، وإطلاعهم على آخر المستجدات والمميزات التي تقدمها دبي، مثل الإجراءات الأخيرة الخاصة بإصدار تأشيرات الدخول لمدة 6 أشهر متعددة الدخول لطواقم السفن السياحية حصرياً، وكذلك التأشيرات منخفضة التكلفة الخاصة بالزوار القادمين على متن تلك السفن، إلى جانب تأشيرة الدخول عند الوصول التي تستفيد منها اليوم أكثر من 50 جنسية، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات استصدار التأشيرات إلكترونياً. إلى جانب البنية التحتية المتطورة التي يتم تحديثها وتطويرها، ما يعزز من مكانة دبي وسمعتها العالمية كوجهة مفضلة ورائدة للسياحة البحرية.

وجهة

تبذل دبي جهوداً كبيرة لتحقيق الريادة في قطاع السياحة البحرية على مستوى المنطقة، ما جعلها وجهة مفضّلة لمشغّلي السفن السياحية وأيضاً للزوّار، حيث استقبلت أكثر من 725 ألف زائر عبر 150 رحلة بحرية سياحية لأكثر من 20 سفينة سياحية عالمية خلال موسم 2017/2018، بزيادة 15% عن الموسم 2016/2017.