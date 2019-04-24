«هانيويل مصدر للابتكار» يدفع التحوّل الرقمي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة «هانيويل» المتخصصة في حلول التكنولوجيا عن افتتاح مركز «هانيويل مصدر للابتكار» بمدينة مصدر في أبوظبي. وجرى تصميم المركز الجديد للابتكار وتبادل المعرفة لدعم مسيرة التحول الرقمي في النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية والبنى التحتية في الإمارات حيث سيستعرض مجموعة من أحدث حلول الأتمتة من أنحاء العالم بما في ذلك الحلول التي يجري تطويرها في الدولة.

ويوفر المركز الجديد حلولاً فائقة التطور للمباني والمدن الذكية، إلى جانب التقنيات الخاصة بمكافحة النيران والأمن والسلامة الشخصية والأجهزة الذكية القابلة للارتداء. كما سيقدم المركز حلولاً رقمية مبتكرة لمحطات معالجة النفط والغاز والتي ستسهم في تعزيز مستويات السلامة والموثوقية والكفاءة وتركز الحلول على تعزيز الأمن والكفاءة والإنتاجية والاستدامة .

ويضم المركز مساحات عرض متخصصة لاستضافة المعارض والمؤتمرات لدعم مختلف القطاعات في الإمارات بشكل خاص والشرق الأوسط بشكل عام. كما يدعم المركز برنامج «القيمة المحلية المضافة» لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومبادرتها الأخيرة المتمثلة بمفهوم «النفط والغاز 4.0» والرامية إلى دعم عملية التحوّل الرقمي والتطور في النفط والغاز والطاقة النظيفة.

وقال محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «تستضيف مدينة مصدر حالياً أكثر من 600 شركة تتراوح بين الشركات الناشئة وكبرى الشركات متعددة الجنسيات وأصبح بإمكاننا الآن أن نضيف إلى هذه القائمة المتنامية إحدى الشركات المدرجة على قائمة»فورتشن 100«وقائمة الشركات الأبرز على مستوى العالم في مجال الأجهزة الإلكترونية».