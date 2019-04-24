114 مشروعاً ابتكارياً في معرض رواد المستقبل

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

انطلقت أمس في أبوظبي فعاليات المعرض الأول لرواد المستقبل الذي تنظمه غرفة أبوظبي حيث تسابق المبدعون في عرض مشاريعهم النوعية حيث تم عرض 114 مشروعاً ابتكارياً ونوعياً ضمن مبادرة جائزة رواد المستقبل للإبداع والابتكار للناشئين والشباب، تحت شعار نحو إعداد جيل مبدع مبتكر استثماري وريادي قدمها طلبة من مدارس وجامعات بالدولة تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و25 سنة الغرفة ستسعى لدى صندوق خليفة لتطوير المشاريع لتمويل بعض هذه المشاريع.

افتتح أعمال المعرض إبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، بحضور عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي وعبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام الغرفة، وعدد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى الدولة، وجمع كبير من الزوار والمعنيين بإبداعات الشباب وابتكاراتهم في ريادة الأعمال، بينهم طلاب وطالبات العديد من المدارس والجامعات من إمارة أبوظبي وخارجها.

روبوت آلي

وجذب مشروع الممرض الإلكتروني الذي أعدته نورة سالم الهاشمي الطالبة في الصف الحادي عشر بمدرسة سلطان بن زايد في مدينة العين انتباه المشاركين وهو عبارة عن روبوت آلي يقوم بعمل 3 ممرضات على الأقل.

ولا يعد مشروع نورة هو المشروع الوحيد الذي يحتاج إلى تمويل في المعرض فهناك عشرات المشاريع أبرزها مشروع ابتكاري قدمته أصغر طالبة في المعرض وهي الطالبة شيخة سلطان بمدرسة العين أكاديمي وعمرها لا يزيد عن 8 سنوات وهو عبارة عن مشروع روبوت طاقة يعمل بالطاقة الشمسية حيث يخزن الطاقة الشمسية بكفاءة عالية.

كما عرضت الطالبة مهرة راشد النعيمي بمدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة بالعين مشروعاً لتفادي أخطار الحيوانات السائبة عبارة عن ملابس تعمل بالطاقة الشمسية توضع على الحيوانات السائبة ينبه السائقين والمارة لوجودها ما يحد من الحوادث.

وعرضت 4 طالبات بكليات الصيدلة والهندسة بجامعة العين للتكنولوجيا ابتكاراً لصيدلية ذكية تمكن المريض من خلال تطبيق من تذكر مواعيد أدويته، وعرضت الطالبة شما العامري بكلية الهندسة بجامعة الإمارات تطبيقاً ذكياً بعنوان الحافلة الذكية يعطي سائقي الحافلات المدرسية والجامعية معلومات دقيقة عن مواقع منازل الطلبة وأماكن توقفهم، كما يطلع السائقين على أسماء الطلبة الذين سيتغيبون عن الدراسة حتى لا يجهد السائق والطلبة المرافقين له في انتظار المتغيبين.

وعرضت الطالبة ميرا محمد المهيرى مشروع المحامي الذكي وهو عبارة عن تطبيق يتواصل به القضاة والمحامون والموكلون بحيث يتعرف الموكلون على آخر تطورات دعاويهم القضائية دون أن يتحملوا عناء الذهاب للمحكمة أو مكتب المحامين، كما يطلعهم على الرسوم المقرر دفعها وكيفية دفعها عبر الإنترنت.

وقال محمد هلال المهيري إن الغرفة فوجئت بحجم المشاركة الضخمة من الطلبة وتميز مشاريعهم مشيراً إلى أن لجنة تقييم المشاريع بالغرفة تلقت أكثر من 1400 مشروع فحصتها جيداً وأوصلت 114 منها للتصفيات النهائية ومن المقرر الإعلان اليوم عن الفائزين علماً بأن نتيجة الحكم على المشاريع تم تقسيمها 50% لأعضاء لجنة التقييم بالغرفة و50% للجمهور الزائر للمعرض.

5 فئات

ونوه إلى أن المعرض يضم 5 فئات تنقسم كل فئة إلى قسمين، هما قسم رواد الأعمال الناشئين وعددهم 18 مشاركاً، والذين يمثلون الفئة العمرية من (8 إلى 13 سنة)، والقسم الثاني لرواد الأعمال الشباب وعددهم 94 مشاركاً ويمثلون الفئة العمرية من ( 14 إلى 25 سنة).

وتشمل الفئات الخمس جوائز لكل من: أفضل فكرة مشروع للاستثمار، أفضل ابتكار للاستثمار، أفضل منتج للاستثمار، أفضل مشروع تقني وأفضل تسويق وفكرة تطبيق موبايل وستقدم الغرفة جوائز مادية ومعنوية للفائزين. وأوضح محمد المهيري أن الغرفة ستسعى لدى صندوق خليفة لتطوير المشاريع لتمويل بعض هذه المشاريع .

ريادة الأعمال

وقال عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد إن معرض رواد المستقبل يعد واحداً من أفضل التجارب التي تهتم بالناشئة والشباب لدعم مجالات ريادة الأعمال وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة مؤكداً أهمية استمرار الدعم والتشجيع من قبل الجهات المعنية لتنمية ابتكارات المواهب وصقلها وتطويرها بهدف إيصالها إلى مرحلة الانطلاق الفعلي في تخريج رواد أعمال من جيل المستقبل، الذي بدوره سيساهم في تأسيس مشاريع تدعم بيئة الأعمال وتسهم في دعم وخدمة الاقتصاد الوطني.

وأكد راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بالإنابة أن مبادرة «جائزة رواد المستقبل» تنسجم مع أهداف برنامج تكامل التابع للدائرة الرامية إلى دعم رؤية أبوظبي لبناء اقتصاد معرفي وتطوير وتنمية قطاع الابتكار وقطاع براءة الاختراع في أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام.

خدمات متكاملة

أكدت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي المكلف في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، أن الصندوق سيعمل على توفير خدماته المتكاملة لرواد المستقبل في مختلف مراحل تأسيس مشاريعهم الصغيرة إضافة إلى تسهيل قيام تلك المشاريع وتطويرها عن طريق توفير مختلف أشكال المساعدة والدعم والإعفاءات المالية، بما يتواءم مع خطة أبوظبي للتنمية الاقتصادية المستدامة التي تهدف إلى توسيع مجالات النمو للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتنمية المواهب.