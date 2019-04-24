مجلس إدارة جديد لاتحاد مصارف الإمارات

المصدر: دبي- البيان

عقد اتحاد مصارف الإمارات بتاريخ 22 أبريل 2019 اجتماعه السنوي للجمعية العمومية العادية في المقر الرئيسي لبنك دبي التجاري، برئاسة عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، وبحضور أعضاء مجلس إدارة اتحاد المصارف وممثلين من المصارف الأعضاء في الاتحاد.

وتم اعتماد مجلس إدارة للاتحاد لفترة السنوات الثلاث القادمة، من مايو 2019 إلى أبريل 2022، وهم: عبد العزيز الغرير - رئيس مجلس الإدارة (الرئيس التنفيذي لبنك المشرق)، وخليفة السويدي - نائب رئيس مجلس الإدارة (بنك أبوظبي الأول)، وعمران عبدالله عمران تريم - عضو (بنك الاستثمار)، وخميس بوهارون - عضو (مصرف أبوظبي الإسلامي)، ومحمد عمران الشامسي - عضو (بنك رأس الخيمة الوطني)، وسليمان موسى الجاسم - عضو (بنك الفجيرة الوطني)، وعمرو المنهالي، عضو (بنك أبوظبي التجاري)، وحامد كاظم - عضو (بنك دبي التجاري)، وعبدالله قاسم - عضو (بنك الإمارات دبي الوطني)، وجمال صالح - المدير العام.

وقال عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: «شهد اتحاد مصارف الإمارات عاماً آخر مكللاً بالنجاح في 2018، حيث ساهم بشكل كبير في دعم مراحل التحوّل المصرفي في القطاع في الدولة. كما أحرزنا تقدماً كبيراً في جهودنا الرامية إلى دفع الابتكار، وتعزيز العمل المصرفي في دولة الإمارات، ونحن على ثقة من أننا سنواصل المضي نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.

ومع الدعم المستمر من المصارف الأعضاء واللجان المتخصصة في الاتحاد، نتطلع إلى إطلاق مبادرات واتخاذ خطوات إضافية للارتقاء بالقطاع المصرفي في الأشهر والسنوات القادمة، وذلك بالتنسيق والتشاور مع المصرف المركزي وشركائنا في القطاع».