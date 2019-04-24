«أدنوك» تبيع زيوتها في السوق الهندي

المصدر: أبوظبي- وام

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس عن إبرامها اتفاقية مهمة طويلة الأجل مع مؤسسة النفط الهندية المحدودة «إنديان أويل»، إحدى المستهلكين النهائيين المهمين، لبيع زيوتها الأساسية عالية الجودة «ADbase» في السوق الهندي.

وقال أحمد بن ثليث، القائم بأعمال نائب الرئيس الأول لمبيعات المنتجات المكررة في دائرة التسويق والإمداد والتجارة في أدنوك - بهذه المناسبة -: «يمثل توقيع هذه الاتفاقية المهمة للمبيعات مع مستهلك وموزع رئيسي للزيوت الأساسية في أحد الأسواق الكبيرة المتنامية، علامة بارزة أخرى على جودة وموثوقية زيوت أدنوك الأساسية» Adbase «من المجموعة الثالثة، ونحن نتطلع للعمل مع مؤسسة النفط الهندية لزيادة منتجاتنا من الزيوت الأساسية في السوق الهندي والذي يشهد نموا مستمرا في الطلب على هذه المنتجات عالية الجودة ومواد التشحيم النهائية».

وتعتبر «إنديان أويل» واحدة من شركات النفط والغاز الرائدة المدرجة ضمن تصنيف فورتشن لأكبر 500 شركة في الهند«. كما تعد الشركة أكبر بائع لزيوت التشحيم الجاهزة في السوق الهندية بحجم مبيعات يصل إلى 450 ألف طن سنويا تقريبا. ويبلغ إجمالي حجم السوق الهندي لمواد التشحيم الجاهزة مليوني طن ويسجل نموا بمعدل 2.4% سنويا. وتستخدم مؤسسة»إنديان أويل«، زيوت أدنوك الأساسية»Adbase«، لتصنيع زيوت محركات متطورة لقطاع السيارات الهندي المتنامي.

من جانبه، قال سوبيمال موندال، المدير التنفيذي للزيوت في»مؤسسة النفط الهندية«:» تعتبر«مؤسسة النفط الهندية» شريكاً طويل الأمد لشركة أدنوك، ونحن نتطلع إلى ترسيخ الروابط بين الشركتين والبناء عليها لتعزيز علاقات التعاون بيننا.

وشكلت الجودة العالية لمنتجات أدنوك من الزيوت الأساسية «Adbase» ، إلى جانب الدعم اللوجستي القوي والموقع الجغرافي المميز لدولة الإمارات بالقرب من الهند، عوامل رئيسية في قرارنا بالتوقيع على هذه الاتفاقية«.

وتأتي هذه الخطوة عقب الاتفاقية التي أبرمتها أدنوك مؤخرا مع شركة»تشيامن سينولوك أويل«لتوريد منتجات أدنوك من الزيوت الأساسية»Adbase«للصين، والاتفاقيتين الموقعتين في عامي 2017 و2018 مع كل من شركة»بينثول المحدودة«وشركة»شيملوب إس أيه«لتزويد الأسواق الأمريكية والأوروبية بهذه المنتجات عالية الجودة.

يشار إلى أن أدنوك كانت قد حصلت بالفعل على جميع موافقات معهد البترول الأمريكي»GM Dexos 1«و»ILSAC GF-5«و»0w-20) لتصنيف زيوت المحركات الصناعية.