«فلاي دبي» تطلق رحلتين أسبوعياً إلى سوتشي الروسية 7 يونيو

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة فلاي دبي عن إطلاق رحلاتها مباشرة ومنتظمة إلى مدينة سوتشي الروسية بمعدل رحلتين أسبوعياً يومي الاثنين والجمعة، بداية من 7 يونيو المقبل لتكون بذلك أول ناقلة إماراتية وخليجية توفر رحلات مباشرة إلى هذه المدينة.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي للشركة: «يعد السوق الروسي أحد أسواقنا المهمة وستعمل رحلاتنا المباشرة على تعزيز حركة التجارة والسياحة والسفر بين البلدين، ونحن ملتزمون بفتح واستكشاف الأسواق الجديدة غير المخدومة وتوفير خيارات أكثر للسفر إلى دبي وما بعدها عبر أحد أكبر مراكز الطيران في العالم».

وقال جيهون ايفندي نائب رئيس أول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: «نحن واثقون بأن خدماتنا العالية والموثوقة ومعايير الراحة المتوفرة على هذه الرحلات المباشرة، إلى جانب التغييرات الأخيرة في متطلبات التأشيرة للروس والمواطنين الإماراتيين الذين يزورون كلا البلدين، ستجعل هذه المدينة السياحية الواقعة على ساحل البحر الأسود في روسيا خياراً مثالياً للمسافرين».

جبال القوقازوتعد سوتشي واحدة من المراكز السياحية المهمة في روسيا التي تقع على ساحل البحر الأسود وتشتهر بشواطئها وغاباتها وجبال القوقاز، كما أنها استضافت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2014، وهي موطن لبعض من أفضل المرافق لممارسة الرياضات الشتوية.

يتمتع مسافرو درجة رجال الأعمال بمقعد واسع ومريح، مع إمكانية الاختيار من الوجبات من قائمة مستوحاة دولياً، وأوزان أمتعة كبيرة وخدمة المسار السريع عند الهجرة والجوازات، فضلاً عن نظام الترفيه المجاني عل متن الطائرة، الذي يوفر أكثر من 1000 ساعة من الترفيه وأكثر من 150 فيلماً باللغة الروسية عبر شاشات اللمس عالية الدقة. فيما يتمتع ركاب الدرجة السياحية بمقاعد مريحة من تصميم ريكارو ويمكنهم شراء مقعد بمساحات إضافية للأرجل وطلب الوجبات الخفيفة واستخدام نظام الترفيه داخل الطائرة.

وسوف تكون هذه الرحلة ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات، حيث يحظى ركاب طيران الإمارات بوجبات مجانية وأوزان الأمتعة المسموح بها على الرحلات التي تديرها فلاي دبي في درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية.

حركة السياحة

قال اسيت زوكوفا نائب الرئيس لمجموعة «واوسوتشي» المشغلة للرحلات السياحية: «الرحلات الجديدة توفر للمسافرين من الإمارات وحول العالم خيارات ملائمة للوصول إلى سوتشي واستكشاف هذه الوجهة السياحية في روسيا. نحن واثقون بأنها ستسهم في نمو حركة التجارة والسياحة إلى سوتشي».