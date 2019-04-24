طيران الإمارات تشغل «بوينج 777» بالدرجة الأولى الجديدة إلى المالديف أول يونيو

المصدر: دبي-البيان

أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تبدأ تشغيل طائراتها البوينج 777-300ER المجهزة بمنتجات الدرجة الأولى الجديدة بين دبي وماليه اعتباراً من 1 يونيو 2019. وسوف تصبح عاصمة المالديف أول وجهة في منطقة جنوب آسيا تخدمها الناقلة بانتظام بطائرات من هذا الطراز.

وسوف يستمتع المسافرون على الرحلة «ئي كيه 658/‏ 659»، إحدى الرحلات اليومية الثلاث التي تسيرها الناقلة من دون توقف إلى المالديف من دبي، بأجنحة الدرجة الأولى المغلقة بالكامل والمستوحاة من مرسيدس بنز.

وقال أحمد خوري، نائب رئيس أول طيران الإمارات لمنطقة غرب آسيا والمحيط الهندي: «تعد المالديف وجهة بارزة ضمن شبكة خطوط طيران الإمارات، حيث تجذب السياح من ذوي الدخل المرتفع والعائلات والمتزوجين حديثاً من جميع أنحاء العالم. ويؤكد قرارنا لتزامنا القوي نحو هذه الدولة، كما يعكس جهودنا المستمرة لتزويد المسافرين بتجارب لا تضاهى. إن وعدنا للعملاء يبقى من دون تغيير، حيث إن طيران الإمارات تعني التميّز الدائم».

وتحتوي البوينج 777 على مقاعد متطورة مريحة في الدرجات الثلاث، وذلك بموجب برنامج تطوير شامل بتكلفة ملايين الدولارات تضمّن أيضاً تصاميم جديدة للمقاعد وترقية نظام الترفيه الجوي في جميع الدرجات.

الأجنحة الخاصة

وتمتاز الأجنحة الخاصة الجديدة على الطائرة بتصميم مبتكر وتجهيزات متطورة توفر مستويات غير مسبوقة من الخصوصية والراحة والفخامة، واستقلالية تامة لأنها مغلقة بالكامل بفضل تجهيزها بأبواب تمتد من أرضية الطائرة وحتى السقف. وتبلغ مساحة كل جناح، وعددها 6 أجنحة، 40 قدماً مربعةً، بتوزيع 1-1-1.

وتم اعتماد أحدث التقنيات في مقاعد أجنحة الدرجة الأولى الجديدة، حيث يمتاز المقعد الجلدي الوثير، القابل للتحول إلى سرير مستو بالكامل، بإمكانية ضبطه في وضع «الجاذبية صفر»، وهي إحدى تقنيات وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) المتطورة. ويحتوي كل مقعد على وحدة لاسلكية تعمل باللمس للتحكم بخيارات لضبط الإضاءة والحرارة. واستخدمت للمرة الأولى على مستوى صناعة الطيران النوافذ الافتراضية في الأجنحة الوسطى، بحيث يرى ركاب هذه الأجنحة المشاهد خارج الطائرة، باستخدام تقنية كاميرا الزمن الفعلي.

واستوحي تصميم وشكل مقاعد درجة رجال الأعمال على طائرة البوينج 777 الجديدة من التصميم الداخلي للسيارات الرياضية الحديثة.

يذكر أن الشركة ستشغل أربع رحلات يومياً بين دبي وماليه اعتباراً من 27 أكتوبر 2019 حتى 28 مارس 2020، في جدول رحلات الشتاء.