مطارات دبي تكرم شركات الطيران المساهمة في إسعاد المسافرين

المصدر: دبي-البيان

كرمت مطارات دبي شركات الطيران وأصحاب الامتيازات ومزودي الخدمات الفائزين ببرنامج (جوائز مطارات دبي للتميز) للعام 2019 وهي الجوائز التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وذلك تقديراً لالتزامهم تحسين الخدمة وتقديم تجارب استثنائية للمسافرين عبر مطارات دبي، في حفل نظمته أمس الأول.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن العمل بروح الفريق الواحد هو سر من أسرار نجاح قطاع الطيران في دبي مشيراً إلى أن نتائج هذا النجاح، حصدها جميع اللاعبين في هذا القطاع الحيوي الذي يخدم الاقتصاد العالمي والحضارة الإنسانية ككل.

مفاهيم السفر وقال سموه: «استثمرنا مليارات الدراهم طوال السنوات الماضية من أجل الارتقاء الدائم بنوعية الخدمات التي نوفرها لشركات الطيران ومزودي الخدمات والمسافرين، ونعمل بقوة لتحقيق رؤيتنا الهادفة إلى تغيير مفاهيم السفر العالمية بما يتناسب مع علامتنا التجارية الجديدة وتلبية توقعات المسافرين ليس الراهنة فقط وإنما المستقبلية أيضاً».

وأضاف: «مطار دبي لم يعد مجرد مكان يستخدمه المسافر للوصول إلى وجهته، وإنما هو مركز يصل العالم ببعضه البعض ويوفر لمستخدميه خيارات لا تضاهى سواء في مجال رحلات الربط، أو المبيت والترفيه وتذوق أفضل الأطعمة على الإطلاق، فنحن نموذج مصغر عن مدينة دبي التي يتطلع إليها العالم كأيقونة وبالتالي لا يمكننا إلا أن نكون مثلها».

وأعرب سموه عن بالغ تقديره للشركات الفائزة داعياً إياها إلى مواصلة بذل الجهود لضمان البقاء في المقدمة في بيئة تتسم بالتغير والتنافسية بين اللاعبين الرئيسين، وإلى طرح المزيد من الأفكار الخلاقة وابتكار المزيد من الخدمات المتميزة التي تسعد المسافرين الذين يأتون على رأس سلم أولويات مطارات دبي.

قدم بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي الجوائز للشركات الفائزة خلال الحفل تقديراً للمساهمات التي قدمها شركاء الخدمة التجارية وشركات الطيران لتحسين تجربة السفر عبر مطارات دبي.

الشركات الفائزة

وفاز بالجوائز التي تركز معاييرها على خدمة العملاء والعمليات التشغيلية والإبداع والشراكة والاستدامة والفخر والتفاني في العمل لدى شركات الطيران ومزودي خدمات الضيافة كل من: خطوط انديفو وشركة كانديليشيوس ضمن فئة الشراكة، وكاتي باسيفيك وماكدونلد ضمن فئة خدمة العملاء، وضمن فئة الاستدامة فازت الخطوط الجوية الفرنسية كي ال ام وشركة جي سي ديكو.

وفي فئة الإبداع فازت طيران الإمارات وترافيليكس وفي فئة التميز في العمليات التشغيلية فازت طيران الشرق الأوسط وهارد روك كافيه. وضمن فئة المساهمة الخاصة فازت شركة تيم اوت دي اكس بي. وعلى صعيد الأفراد تم اختيار إليزابيث نايتنجيل من الخطوط الجوية البريطانية وآدم بادج من شركة ترافيليكس ضمن فئة الفخر والتفاني في العمل تقديراً لما قدماه من جهود تفوق المطلوب منهما لخدمة المسافرين.

الشراكة

قال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «نحتفل ليس فقط بالإنجازات التي حققناها ولكن بالشراكة أيضاً. حيث إن شراكاتنا هي أساس كل نجاحاتنا. فهي تساعدنا على الوفاء بوعودنا لإسعاد عملائنا وإشراكهم في المنتجات والخدمات والتجارب، مع إظهار ثقافة مدينة دبي وطاقتها».