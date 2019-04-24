تقديم خدمات «تراخيص» عبر «آمر» بسوق التنين ومنصة «آفاق» الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

وقعت دائرة التخطيط والتطوير «تراخيص» الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والجهة المسؤولة عن ترخيص وتنظيم الأعمال في مناطق التطوير الخاصة في دبي، اتفاقيتي شراكة مع مركز آمر التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي في سوق التنين 2، وشركة آفاق الإسلامية للتمويل لتحصيل رسوم خدمات الرخص التي تقدم عن طريق المركز إلكترونياً.

وقع الاتفاقيتين عمر الهاملي المدير التنفيذي للدعم المؤسسي في تراخيص وخالد المشغوني الرئيس التنفيذي لمركز آمر (روح الاتحاد) وسيف الشحي عضو مجلس الإدارة المنتدب في آفاق الإسلامية للتمويل.

وقال عدنان العبار المدير التنفيذي لدائرة تراخيص: «تهدف استراتيجية تراخيص إلى تسجيل أعلى معدلات سعادة المتعاملين عبر توفير تسهيلات في خدمات التراخيص التي تقدمها الدائرة، وكذلك إيجاد قنوات ذكية ومتطورة لتقديم هذه الخدمات، ونسعى من خلال اتفاقيتي الشراكة إلى تحقيق ما نَصْبو إليه في تقديم جميع خدمات الرخص المحلية التابعة لمناطق التطوير الخاصة بالمؤسسة عبر مركز آمر المتواجد في سوق التنين 2 وتحصيل رسوم خدمات الرخص عبر منصات شركة آفاق بطريقة ذكية وسريعة وسلسة للعملاء بما يدعم زيادة أعمالهم وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لدبي وفق مبادئ دبي الثمانية».

وشدد سيف الشحي على الدور الرائد الذي تلعبه شركة آفاق الإسلامية للتمويل في توفير قنوات متعددة للمتعاملين لإجراء مدفوعاتهم المختلفة، والتوسع الذي تشهده الشركة في خدماتها ومواقعها وشراكاتها الاستراتيجية.