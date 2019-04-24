دبي على طريق التحول إلى مدينة ذكية

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكر موقع «سمارت سيتيز وورلد»، أن دبي تمضي قدماً على طريق التحول إلى مدينة ذكية. وقال الموقع في تقريرأمس إن الانتهاء من هذه المرحلة يعد بمثابة الخطوة الأولى في البرنامج الطموح الذي تتبناه حكومة دبي بُغيَة تحويل المدينة إلى مدينة ذكية.

وأضاف، أن هذه الخطوة توفر دعماً هائلاً لأهداف «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، والتي تعد بدورها أحد أهم العناصر ضمن رؤية دبي للتحويل إلى مدينة ذكية توفر كافة الخدمات الحكومية عبر الهواتف الذكية. وأكد وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، أن «دبي الذكية» تبذل جهوداً حثيثة لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم، وذلك من خلال توظيف أحدث التقنيات.