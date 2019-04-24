تعاون «إياتا» و«إيكاو» لتطوير طيران آمن ومستدام

المصدر: دبي - البيان

وقّع الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» مذكرة تعاون مع المنظمة العربية للطيران المدني «إيكاو» من أجل تعزيز التعاون في تطوير قطاع طيران آمن وفعال ومستدام في الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال اجتماع الجانبين بحضور المهندس عبد النبي منار مدير عام المنظمة العربية للطيران المدني ومحمد علي البكري نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» في أفريقيا والشرق الأوسط وعدد من المسؤولين ومديري الإدارات والموظفين لدى الجانبين.

وسيقوم الاتحاد الدولي للنقل الجوي والمنظمة العربية للطيران المدني بتبادل المعلومات والخبرات والقدرات، إضافة إلى العمل بشكل مشترك على تعزيز 6 مجالات رئيسية للطيران في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشمل عمليات السلامة والطيران ومواءمة الأنظمة والتشريعات والبنية التحتية وبناء القدرات والتدريب.