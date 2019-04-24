معرض المشاريع الصغيرة ينطلق في أبوظبي الاثنين المقبل

المصدر: أبوظبي- البيان

برعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ينظم البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد «معرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة» 29 و30 الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

ويأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع برامج التمويل الوطنية والمؤسسات المختصة بدعم وتشجيع رواد الأعمال الإماراتيين ومنها صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية، وبرنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب، وبرنامج سعود بن راشد المعلا لرعاية مشاريع الشباب، حيث يتيح لرواد الأعمال المواطنين فرصة الاستفادة من رؤى وأفكار نخبة من أبرز خبراء القطاع ومطوري الحلول وتوظيفها في تنمية أعمالهم ومشاريعهم. ويقام المعرض برعايةٍ ودعمٍ من بنك الفجيرة الوطني ومصرف الإمارات للتنمية ومصرف أبوظبي الإسلامي وسوق أبوظبي العالمي.

وأكد الدكتور أديب العفيفي، مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد، أن البرنامج يلتزم بمواصلة جهوده لدعم وتطوير هذا القطاع المحوري بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى تمكين رواد الأعمال الإماراتيين من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ووضع الخطط اللازمة لتوفير ما يحتاجون إليه من خبرات ودعم فني وإداري وتدريبي من أجل دفع عجلة تطور القطاع وازدهاره.