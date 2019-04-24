«جلف كابيتال» تنجز تسهيلاً مجمعاً بقيمة 500 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

قالت جلف كابيتال لإدارة الأصول أمس إنها أتمت تسهيلاً ائتمانياً مجمعاً قيمته 500 مليون درهم من مقرضيها القائمين، وأوضحت جلف كابيتال التي مقرها أبوظبي في بيان أن التسهيل البالغة مدته أربع سنوات سيُستخدم لزيادة سيولة الشركة وفي استثمارات بالشرق الأوسط.

وقال الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي في «جلف كابيتال»: «إننا سعداء جداً بتوقيع هذه الاتفاقية التي تقدّم للشركة تسهيلات ائتمانية متجددة مرنة وطويلة الأجل. تعتبر «جلف كابيتال» اليوم واحدة من شركات الاستثمار الأفضل تمويلاً في المنطقة، وهي بصدد تقييم عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في عموم المنطقة. إننا نعتقد أن هناك فرصة فريدة حالياً لإغلاق استثمارات واعدة بتقييمات ممتازة ومغرية في قطاعات عالية النمو في كل أرجاء منطقة الشرق الأوسط».

وقال وسام داود، المسؤول المالي الأول في «جلف كابيتال»: «تُعَدّ «جلف كابيتال» اليوم من أفضل الشركات الاستثمارية رسملة في المنطقة، وستعزّز تسهيلات الائتمان المرنة الجديدة هذه سيولةَ الشركة وتمكّنها من مواصلة نشاطاتها الاستثمارية في كل أرجاء المنطقة».