42.6 مليار درهم فائض الموازنة المجمّعة للدولة 2018

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كشفت الإحصاءات المالية للحكومة، التي تغطي الميزانيات المحلية والميزانية الاتحادية، عن تسجيل فائض في الحساب المالي الحكومي بنحو 42.6 مليار درهم خلال العام الماضي 2018، وفق البيانات المحدثة الصادرة عن وزارة المالية.

وأظهرت البيانات المحدثة وصول الإيرادات إلى 465.6 مليار درهم في العام الماضي بزيادة قدرها 15.9%، أو ما يعادل 63.8 مليار درهم، مقارنة بنحو 401.9 مليار درهم خلال عام 2017. وتوزعت إيرادات العام الماضي بواقع 103.8 مليارات درهم للربع الأول، و122.7 مليار درهم للربع الثاني، و120.6 مليار درهم للربع الثالث، و118.5 مليار درهم للربع الرابع.

وبحسب رصد «البيان الاقتصادي» التحليلي للبيانات، جاءت الزيادة في الإيرادات خلال العام الماضي نتيجة ارتفاع إيرادات الضرائب على الشركات المستخرجة للنفط ومنتجي الغاز الطبيعي وعلى البنوك العاملة بالدولة والرسوم الجمركية وبعض الرسوم الأخرى بنحو 28.1% من 167.23 مليار درهم في 2017 إلى 214.26 مليار نهاية العام الماضي، كما زادت المساهمات الاجتماعية بنسبة 8.9% من 4.6 مليارات درهم إلى 5.03 مليارات، إضافة إلى زيادة الإيرادات الأخرى بنحو 7.1% من 230.04 مليار درهم إلى 246.4 ملياراً في نهاية 2018.

ووصل الإنفاق الجاري والاستثماري إلى نحو 423.06 مليار درهم خلال العام الماضي بزيادة قدرها 4.5%، أو ما يعادل 18.4 مليار درهم مقارنة بنحو 404.6 مليارات درهم في عام 2017. وتوزع إنفاق العام الماضي بنحو 97.9 ملياراً للربع الأول، و105.85 مليارات للربع الثاني، و99.9 ملياراً للربع الثالث، و119.4 ملياراً للربع الرابع.

ووصلت قيمة الإنفاق الجاري وحده إلى 389.29 مليار درهم بزيادة قدرها 8.3%، مقارنة بنحو 359.6 ملياراً في عام 2017.

وجاء الارتفاع في الإنفاق الجاري خلال العام الماضي نتيجة زيادة الإنفاق على تعويضات العاملين (الرواتب) بنسبة 9% إلى 82.93 مليار درهم مقارنة بنحو 76.1 ملياراً، كما زاد الإنفاق على المنح بنسبة 96.6% من 10.08 مليارات درهم إلى 19.8 ملياراً، وارتفع الإنفاق على المنافع الاجتماعية بنحو 59.5% من 41.2 ملياراً إلى 65.75 ملياراً.

وتراجع صافي إنفاق الاستثمار في الأصول غير المالية (الإنفاق الرأسمالي أو الاستثماري) بنسبة 25.1% من 45.05 مليار درهم إلى 33.76 مليار درهم خلال العام الماضي، وتوزع بواقع 6.7 مليارات في الربع الأول، و7 مليارات في الربع الثاني، و8.7 مليارات في الربع الثالث، و11.3 ملياراً في الربع الرابع.