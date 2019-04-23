مطارات دبي تكرم شركات الطيران وأصحاب الامتيازات

المصدر: البيان الإلكتروني

كرمت مطارات دبي شركات الطيران وأصحاب الامتيازات ومزودي الخدمات تقديرا لالتزامهم بتحسين الخدمة وتقديم تجارب استثنائية للمسافرين عبر مطارات دبي، في حفل توزيع جوائز التميز الذي نظمته مطارات دبي مساء امس.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ان العمل بروح الفريق الواحد هو سر من اسرار نجاح قطاع الطيران في دبي مشيرا الى ان نتائج هذا النجاح، حصدها جميع اللاعبين في هذا القطاع الحيوي الذي يخدم الاقتصاد العالمي والحضارة الإنسانية ككل.

وقال سموه:" لقد استثمرنا مليارات الدراهم طوال السنوات الماضية من اجل الارتقاء الدائم بنوعية الخدمات التي نوفرها لشركات الطيران ومزودي الخدمات والمسافرين، ونعمل بقوة لتحقيق رؤيتنا الهادفة إلى تغيير مفاهيم السفر العالمية بما يتناسب مع علامتنا التجارية الجديدة وتلبية توقعات المسافرين ليس الراهنة فقط وانما المستقبلية أيضا".

وأضاف سموه:" من هنا فأن مطار دبي الدولي لم يعد مجرد مكان يستخدمه المسافر للوصول إلى وجهته، وانما هو مركز يصل العالم ببعضه البعض ويوفر لمستخدميه خيارات لا تضاهى ان كان في مجال رحلات الربط، او المبيت والترفيه وتذوق أفضل الأطعمة على الاطلاق. نحن نموذج مصغر عن مدينة دبي التي يتطلع إليها العالم كأيقونة وبالتالي لا يمكننا الا ان نكون مثلها".

جاءت تصريحات سمو الشيخ أحمد بن سعيد بمناسبة حفل التكريم الذي اقامته مطارات دبي مساء أمس لتكريم الشركات الفائزة ببرنامج (جوائز مطارات دبي للتميز) للعام 2019 وهي الجوائز التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط.

وأعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد عن بالغ تقديره للشركات الفائزة داعيا إياها الى مواصلة بذل الجهود لضمان البقاء في المقدمة في بيئة تتسم بالتغير والتنافسية بين اللاعبين الرئيسيين، وإلى طرح المزيد من الأفكار الخلاقة وابتكار المزيد من الخدمات المتميزة التي تسعد المسافرين الذين يأتون على رأس سلم أولويات مطارات دبي.

ومن جانبه قدم بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي الجوائز للشركات الفائزة خلال الحفل تقديرا للمساهمات التي قدمها شركاء الخدمة التجارية وشركات الطيران لتحسين تجربة السفر عبر مطارات دبي.

وفاز بالجوائز التي تركز معاييرها على خدمة العملاء والعمليات التشغيلية والإبداع والشراكة والاستدامة والفخر والتفاني في العمل لدى شركات الطيران ومزودي خدمات الضيافة كل من:

خطوط انديفو وشركة كانديليشيوس ضمن فئة الشراكة في حين فازت كاتي باسيفيك وماكدونلد ضمن فئة خدمة العملاء. وضمن فئة الاستدامة فازت الخطوط الجوية الفرنسية كي ال ام وشركة جي سي ديكو. وفي فئة الابداع فازت طيران الإمارات وترافيليكس وفي فئة التميز في العمليات التشغيلية فازت طيران الشرق الأوسط وهارد روك كافيه. وضمن فئة المساهمة الخاصة فازت شركة تيم اوت دي اكس بي. وعلى صعيد الافراد تم اختيار إليزابيث نايتنجيل من الخطوط الجوية البريطانية وآدم بادج من شركة ترافيليكس ضمن فئة الفخر والتفاني في العمل تقديرا لما قدماه من جهود تفوق المطلوب منهما لخدمة المسافرين.

وتعقيباً على الجوائز المقدمة، صرّح بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي قائلاً: "نحتفل في هذه الأمسية ليس فقط بالإنجازات التي حققناها، ولكن بالشراكة أيضاً. حيث إن شراكاتنا هي أساس كل نجاحاتنا. فهي تساعدنا على الوفاء بوعودنا لإسعاد عملائنا وإبهارهم بروعة ما نقدمه وإشراكهم في المنتجات والخدمات والتجارب التي سيتذكرونها دوماً، مع إظهار ثقافة مدينة دبي وطاقتها. وسنواصل العمل عن كثب معكم جميعاً لمواصلة تقديم تجارب استثنائية لا تُنسى لعملائنا الأعزاء المشتركين."