الإمارات ضمن أكثر الوجهات السياحية شعبية للصينيين

المصدر: دبي ـ البيان

أكدت شبكة تلفزيون الصين العالمية «سي جي تي إن» أن الإمارات تعد واحدة من أكثر الوجهات السياحية العالمية شعبية لدى السائحين الصينيين.

ونشرت «سي جي تي إن» أمس على موقعها الشبكي تقريراً عن السياحة في دولة الإمارات بصفة عامة، ودبي بصفة خاصة.

واستهلت الشبكة تقريرها باستعراض تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين الصين والإمارات، فذكرت أنه يعود إلى عام 1984، وأضافت أنه منذ ذلك الحين شهدت العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين تقدماً هائلاً.

وأضاف التقرير أن الإمارات باتت أخيراً هي الدولة رقم 11 التي تعلن عن إعفاء المواطنين الصينيين من شرط استصدار تأشيرات مسبقة لدخول أراضيها.

ثم تطرق التقرير إلى دبي، فذكر أنها إمارة تتمتع برخاء شديد وتمتزج فيها الحضارات القديمة بالثقافات المعاصرة.