«بلومبيرغ»: التجارة والسياحة قاطرتا النمو في دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت وكالة «بلومبيرغ» أن دبي تركز حالياً على قطاعي تجارة التجزئة والسياحة بوصفهما قاطرتين أساسيتين لمواصلة نموها الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

ونشرت الوكالة، أمس، تقريراً عن اقتصاد دبي وآفاق نموه المستقبلية، وذلك تعقيباً على نتائج الدراسة التي أصدرتها «اقتصادية دبي» أول من أمس، وأوضح تقرير «بلومبيرغ» أن تحول دبي نحو تجارة التجزئة والسياحة يعد انعطافاً لافتاً في مسار دبي الاقتصادي، كون اقتصادها اعتمد لفترة طويلة على قطاع العقارات باعتباره المحرك الأول له.

وأكد التقرير أن سبب هذا الانعطاف هو الارتفاع الملحوظ في نسب النمو بقطاعي السياحة وتجارة التجزئة، إلى جانب قطاع الخدمات المالية في دبي خلال السنوات الأخيرة، بالمقارنة مع نسب النمو في قطاع العقارات بالإمارة خلال الفترة نفسها.