منظمة العمل الدولية:دبي معيار مواكبة تغيّر الأعمال عالمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

اعتمدت منظمة العمل الدولية دبي معياراً عالمياً في مواكبة تغيّر الأعمال ومجاراة المتغيرات المتسارعة في المال والأعمال، مشيرة إلى مبادرة «دبي الذكية»، باعتبارها مشروعاً رائداً في هذا المجال.

وذكرت المنظمة في دراستها أن حكومة دبي أطلقت مبادرة «دبي الذكية» في عام 2014 بوصفها مشروعاً رائداً تهدف من خلاله لتحويل دبي إلى مدينة ذكية بحلول 2021.

وأضافت الدراسة أن حكومة دبي تطمح من خلال هذا المشروع الرائد في فكرته والمنهج المستخدم في تطبيقه إلى جعل دبي مثالاً نموذجياً لتطور المدن الذكية المستقبلية حول العالم. وأوضحت أن «دبي الذكية» تعتمد على 545 مـــبادرة فرعية مصممة جميعها لإعادة شكل دبي في أعين المقيمين بها وزوارها، وإحداث تغيير إيجابي هائل على تجربتهم في الإمارة.