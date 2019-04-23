الإمارات الإسلامي يفتتح فرعاً جديداً في ديرة

المصدر: دبي- البيان

أعلن «الإمارات الإسلامي»، أمس عن افتتاح فرعه الجديد في بني ياس بمنطقة ديرة، وأقيم حفل الافتتاح الرسمي بحضور هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي» ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ؛ وشاين نيلسون، عضو مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي» والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ؛ وصلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي في الإمارات الإسلامي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والموظفين في الإدارة العليا للمصرف.

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي» ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا الإعلان عن افتتاح فرعنا الجديد في خور دبي، قلب دبي القديمة ومركز المجتمع التجاري التاريخي في المدينة. ويأتي افتتاح الفرع الجديد تأكيداً على اعتزازنا بجذورنا والتزامنا بتوسيع شبكتنا لتقديم خدماتنا للمتعاملين في مختلف أرجاء الدولة».

ويأتي افتتاح الفرع الجديد الذي يقدم الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية المميزة، والخدمات المصرفية للأعمال، والخدمات المصرفية للشركات، ليرفع العدد الإجمالي لفروع «الإمارات الإسلامي» في دولة الإمارات إلى 58 فرعاً، 29 منها في دبي.

وقال صلاح أمين الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: «انطلاقاً من حرصنا تقديم أرقى مستويات الخدمة لعملائنا الذين يأتون على رأس قائمة أولوياتنا، نواصل الاستثمار في توسيع شبكتنا من الفروع وأجهزة الصراف الآلي في الإمارات، ونعمل في الوقت نفسه على تطوير قنواتنا المصرفية الرقمية وعبر الهاتف المتحرك».