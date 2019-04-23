التحول الرقمي عنصر رئيسي في رؤية الإمارات للمستقبل

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

قال ميكال خوري، المدير العام لشركة الخليج للحاسبات الآلية في أبوظبي، إن التحول الرقمي يشكل عنصراً رئيسياً في رؤية الإمارات، حيث بدأ القطاع العام بتنفيذ برامج مخصصة لتسريع هذه الرحلة مع إطلاق حكومة أبوظبي استراتيجية الحكومة الإلكترونية، بهدف تمكين التحول الرقمي السريع لخدماتها الحكومية.

وأضاف خوري، في تصريحات للصحفيين أمس بأبوظبي على هامش النسخة الأولى من المؤتمر التنفيذي للتحول الرقمي أن حكومة دبي بدأت أيضاً رحلتها نحو التحول الرقمي من خلال خطة دبي الذكية 2021، مشيراً إلى أن شركته تعمل على تطوير استراتيجيات التحول الرقمي على مستوى وتعزيز الثقة في عملية التحول الرقمي، بهدف مساعدة العملاء في التغلب على تلك التحديات، والاستفادة من التقنيات الرقمية، بما يتيح لهم الاستعداد بشكل استراتيجي للمستقبل.

ولفت خوري إلى أن شركة الخليج للحاسبات الآلية، بالتعاون مع مؤسسة البيانات الدولية أصدرتا دراسة بعنوان «كسر جمود التحول الرقمي وتسريعه»، لتسليط الضوء على حاجة المؤسسات إلى التغلب على العوائق التنظيمية والتكنولوجية التي تعيق مساعيها للتحول الرقمي.

تقنية مرنة

وذكر خوري أن التحول الرقمي يمكن تحقيقه عندما تقوم المؤسسات بتطوير البنية التحتية بتقنية مرنة وآمنة وقابلة للتطوير، وبناء هيكلة قوية لتقنية المعلومات، وإعادة تصميم العمليات التجارية بكفاءة عالية، والذي سيُمكن بدوره المؤسسات من أن تتمتع بالمزيد من المرونة، ورفع كفاءة تجارب العملاء، وخلق وتطوير فرص تجارية جديدة لجلب المزيد من العائدات. ووفقاً للدراسات الحديثة، فمن المتوقع أن تتم رقمنة أكثر من 60% من الاقتصاد العالمي بحلول عام 2022.

ومن المتوقع أيضاً أن يصل الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات في ما يخص التحول الرقمي إلى 7.5 تريليونات دولار. وفي استبيان أجرته مؤسسة البيانات الدولية لمدراء تقنية المعلومات في دول الخليج (باستثناء المملكة العربية السعودية) عام 2018 وُجد أن 53% من الشركات الكبيرة تشهد حالياً تحولاً رقمياً، في حين أن 19% منها على وشك البدء بهذا التحول، و25% أخرى ما زالت تخطط للتحول الرقمي.