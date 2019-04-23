22.8 مليار درهم إنفاق زوّار الإمارات الدوليين عبر «فيزا»

المصدر: دبي - البيان

أظهرت «دراسة بيانات السفر في الإمارات» الصادرة عن شركة «فيزا» ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات إنفاق زوار الدولة باستخدام بطاقات «فيزا» مما يشير إلى منحنى النمو الإيجابي في الاقتصاد المحلي. وبحسب الدراسة ارتفع حجم إنفاق الزوار الدوليين من حاملي بطاقات «فيزا» إلى 22.8 مليار درهم خلال 2018 باستخدام بطاقاتهم أثناء زيارتهم لدولة الإمارات، بنمو 4% مقارنة مع الفترة نفسها من 2017.

وارتفع إجمالي المعاملات التي أجراها زوار الإمارات باستخدام بطاقات «فيزا» بنسبة 22% مقارنة بالعام السابق. وفي دراستها التحليلية، اعتمدت الشركة على عينة تمثّل إلى حد كبير توجهات الإنفاق الإجمالية.

وقال شهباز خان، مدير «فيزا» في الإمارات: «تأتي وتيرة النمو المتسارعة في حجم المعاملات مقارنة مع حجم الإنفاق لتشير إلى الجاذبية المتنامية التي تتمتع بها الإمارات كوجهة عالمية رائدة للسياحة الجماهيرية والفاخرة على حد سواء. وقد ساهم ارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي، الذي شهد أداءً قوياً في الجزء الأكبر من 2018، في ارتفاع تكلفة زيارة الإمارات بالنسبة للمسافرين الدوليين خلال الفترة الزمنية التي تناولتها الدراسة، لكنها حافظت على مكانتها كوجهة سياحية جذابة للمسافرين الدوليين».

وسجلت «فيزا» نمواً نسبته 11% في عدد بطاقات «فيزا» الصادرة دولياً المستخدمة في الإمارات في عام 2018، مقارنة مع 2017. وعلى صعيد أداء أبرز الأسواق التي وفد منها السائحون، فقد شكّل الزوار من السعودية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وروسيا والكويت والهند وعمان والبحرين وأستراليا نحو 68% من إجمالي الإنفاق السياحي.

ومن أبرز 10 أسواق لزوار الإمارات، شهد الإنفاق السياحي للزوار الروس أعلى معدل نمو سنوي بنسبة 13%.